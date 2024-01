На ръба на война: Масиран обстрел от Северна Корея по Южна Корея (ВИДЕО)

Според "Ренхап", който се позовава на военното министерство на Южна Корея, Сеул е наредил на цивилното население да се евакуира в убежища "на фона на ясни признаци за военна провокация от страна на Северна Корея". Заповедта е издадена в 12:02 ч. и е повторена в 12:30 ч. местно време по искане на южнокорейските военни.

Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея заяви пред репортери, че Северна Корея "е произвела около 200 изстрела близо до остров Йонпьон". Няма пострадали цивилни граждани или военнослужещи.

