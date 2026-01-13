Най-масовото убийство в историята на Иран: Данни, че режимът е отнел живота на 12 000 протестиращи (ВИДЕО)

Иран е подложен на координирана блокада, целяща не само контрол над сигурността, но и прикриване на истината. Прекъсването на интернет, блокирането на комуникациите, затварянето на медиите и заплахите срещу журналисти и свидетели сочат към една цел - да се попречи на разкриването на едно огромно историческо престъпление. Това съобщава независимият телевизионен канал Iran International, който е базиран в Обединеното кралство. През последните дни той се е фокусирал върху проверка на тревожни съобщения за репресии и масови убийства, извършени от режима срещу граждани на страната, по време на антиправителствените протести.

В страна, в която властите умишлено ограничават достъпа до информация, такава оценка е трудна и отнема много време – особено защото прибързаното публикуване на непълни данни за жертвите крие риск от грешки в документирането на събитията и може да изопачи истинския мащаб на тази трагедия. От неделя насам обемът на доказателствата и съвпадението в отделни разкази обаче са достигнали точка, в която става възможно да се направи относително точна оценка.

Най-малко 12 000 убити за два дни

През последните два дни редакционната колегия на Iran International - чрез "строг, многоетапен процес и в съответствие с установените професионални стандарти" – е прегледала информация, получена от източник, близък до Върховния съвет за национална сигурност на Ислямската република, два източника в президентската канцелария, разкази от няколко източника в Иранската революционна гвардия в градовете Машхад, Керманшах и Исфахан. Прегледала е свидетелства на очевидци и семействата на убитите, доклади от местата на събитията, данни, свързани с медицински центрове, и информация, предоставена от лекари и медицински сестри в различни градове.

"Въз основа на тези прегледи стигнахме до следните заключения: при най-голямото убийство в съвременната история на Иран – извършено основно през две последователни нощи, четвъртък и петък, 8 и 9 януари – са убити най-малко 12 000 души", изчисляват от медията.

"По отношение на географския обхват, интензивността на насилието и броя на смъртните случаи в кратък период от време, това убийство е безпрецедентно в историята на Иран", добавят от редакцията на медията.

Въз основа на получената информация, убитите са били застреляни главно от сили на Иранската революционна гвардия и паравоенната група "Басидж". Сухопътните сили на Революционната гвардия бяха разположени в няколко провинции в Западен Иран, населени предимно с кюрди. Този ход на режима отпреди дни даде ясен знак, че върховният лидер аятолах Али Хаменей е готов и на най-сурови действия, за да спаси властта си.

Убийството е било напълно организирано, а не резултат от „спорадични“ и „непланирани“ сблъсъци, категорични са от Iran International.

Убийствата са по пряка заповед на Али Хаменей

Информацията, получена от Върховния съвет за национална сигурност и президентската канцелария, сочи, че серията убийства е била извършена по пряка заповед на Али Хаменей, с изричното знание и одобрение на ръководителите на трите клона на правителството. Имало е изрична заповед за откриване на огън, издадена от Върховния съвет за национална сигурност, добавя независимата телевизия.

Много от убитите са били млади хора на възраст под 30 години. Убийството е в национален мащаб.

До момента консервативните оценки бяха за над 500 убити протестиращи, както твърди норвежката правозащитна организация HRANA. Но беше ясно, че мащабът е много по-голям.

Оценка на жертвите

Ясно е, че при блокиране на комуникациите и без пряк достъп до информация, потвърждаването на окончателното число ще изисква допълнителна, подробна документация. Опитът от последните години показва, че институциите за сигурност последователно задържат информация и избягват да регистрират и обявяват точни цифри за убитите.

"Iran International се ангажира да уточни тази цифра с помощта на своята аудитория – чрез събиране на документация, кръстосана проверка на отчетите и постоянна проверка на информацията – така че нито едно име да не бъде пропуснато и нито едно семейство на жертва да не остане незабелязано", категорични са от редакторския екип.

Блокада на комуникациите и медиите

Стотици национални и местни вестници, което е безпрецедентно явление в историята на иранската преса, мълчат от четвъртък. Към днешна дата, 13 януари, освен Ислямска република Иран (IRIB), само няколко новинарски уебсайта остават активни в страната - те също работят под цензура и пряк контрол от страна на службите за сигурност.

"Това не е „контрол на кризата“. Това е признание за страха, че истината ще бъде разкрита", заявяват от Iran International и призовават всички иранци в страната и извън нея да изпратят документи, видеозаписи, фотографии, аудиозаписи и информация, свързани с убитите, медицинските центрове, местата на сблъсъците, времето и мястото на инцидентите, както и всякакви други проверими подробности от събитията от последните дни. "Сигурността на източниците и поверителността на информацията са наш абсолютен приоритет", уверяват от медията.

"След внимателна проверка и оценка Iran International ще публикува своите констатации и ще ги предостави на всички съответни международни органи и институции. Ислямската република не може да скрие това престъпление, като изолира иранския народ от света. Истината ще бъде записана, имената на убитите ще бъдат запазени и това клане няма да бъде погребано в мълчание. Тези почитани мъртви принадлежат не само на скърбящите им семейства и близки, но и на националната революция на иранците", завършва редакторският екип на телевизията, която е един от най-достоверните източници за информация от Иран.

Протестите в Ислямската република избухнаха на 28 декември 2025 г. след рязкото обезценяване на местната валута риал, но бързо прераснаха в по-широко недоволство срещу режима на Али Хаменей. Те са най-голямото предизвикателство за властта от демонстрациите "Жена, живот, свобода", започнали през 2022 г. след смъртта в следствения арест на кюрдката Махса Амини. Тя беше задържана от моралната полиция заради "неправилно" носене на хиджаб.