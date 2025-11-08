Войната в Украйна:

"Не мога да живея с тях": Индийка се самоуби като видя мравки (СНИМКА)

08 ноември 2025, 12:47 часа 470 прочитания 0 коментара
Млада жена от Индия се е самоубила, след като е видяла мравки. Според полицията, млада жена от индийския щат Телангана е оставила бележка на съпруга си, в която пише: „Господине, прости ми. Не мога да живея повече с тези мравки.“ Още: Внучка на Индира Ганди: Индийският премиер да създаде “Министерство на обидите“

Силен страх от мирмекофобия: Не мога да живея повече с мравки

В официалното съобщение от полицията се съобщава, че е страдала от мирмекофобия - силен страх от мравки. В деня на трагедията тя чистела къщата, когато видяла насекомите и очевидно се паникьосала. Когато съпругът ѝ се върнал от работа, той открил вратата заключена отвътре. След като влязъл с взлом, открил тялото ѝ.

Полицията съобщи, че това е първият регистриран случай, при който страх от мравки е довел директно до самоубийство.

