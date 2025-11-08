"Не мога да живея с тях": Индийка се самоуби като видя мравки (СНИМКА)

Млада жена от Индия се е самоубила, след като е видяла мравки. Според полицията, млада жена от индийския щат Телангана е оставила бележка на съпруга си, в която пише: „Господине, прости ми. Не мога да живея повече с тези мравки.“ Още: Внучка на Индира Ганди: Индийският премиер да създаде “Министерство на обидите“
Силен страх от мирмекофобия: Не мога да живея повече с мравки
🐜“Sorry. I can’t live with them anymore”: woman from India takes her own life after seeing... ants— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2025
According to police, a young woman from the Indian state of Telangana left a note to her husband reading: “Sri, forgive me. I can’t live with these ants anymore.”
She reportedly… pic.twitter.com/W9ClBqy1Gr
В официалното съобщение от полицията се съобщава, че е страдала от мирмекофобия - силен страх от мравки. В деня на трагедията тя чистела къщата, когато видяла насекомите и очевидно се паникьосала. Когато съпругът ѝ се върнал от работа, той открил вратата заключена отвътре. След като влязъл с взлом, открил тялото ѝ.
Полицията съобщи, че това е първият регистриран случай, при който страх от мравки е довел директно до самоубийство.
