Намериха мобилен телефон в килията на първия подсъдим за трагедията в Кочани

Докато в Северна Македония продължава делото за трагедията в Кочани, властите са намерили мобилен телефон в килията на първия обвиняем за пожара в лицето на Деян Йованов, който е собственик на дискотека "Пулс", съобщи македонската медия "Телма", позовавайки се на информация на съда. Новината беше обявена от съдия Дияна Груевска Илиевска в началото на днешното заседание. Тя уточни, че въпросният телефон е Nokia, намерен в ареста на Йованов в затвора в Куманово, като го предупреди, че следващия път посещенията му ще бъдат забранени.

Заседанието започна със закъснение

Днешното заседание започна с половин час закъснение поради закъснението на един от адвокатите на защитата, като е насрочено изслушването на трима свидетели - законни представители на пострадалите страни.

На предишното заседание започна доказателствената процедура със свидетели на обвинението. Всички подсъдими заявиха, че не се чувстват виновни, въпреки че някои от тях изразиха съчувствие към семействата на жертвите.

Припомняме, че на 25 декември се появи версия за наличието на цианидни газове в дискотеката. Те доюдоха след констатациите на Института по химия. Тогава пред съдебната зала роднини на загинали в нощния клуб в Кочани заявиха, че се съмняват в начина, по който прокуратурата е провела целия случай, след като в обществеността се появи информация, че причината за смъртта не е само задушаване с въглероден окис. Те попитаха дали прокуратурата е разследвала точните причини за смъртта на децата им. ОЩЕ: Делото "Кочани" продължава: Съмнения за цианидни газове в злополучната нощ