Любопитно:

Представиха нов инструмент за анализ на държавния дълг

29 декември 2025, 13:15 часа 331 прочитания 0 коментара
Представиха нов инструмент за анализ на държавния дълг

Аналитичен инструмент, наречен "Дългов калкулатор“ беше представен на пресконференция днес. Той дава прозрачна визуализация в реално време на тежестта от публичния дълг в България. Калкулаторът позволява на специалисти, журналисти и граждани да проследят динамиката на дълга както в абсолютна стойност така и като процент от БВП, да сравняват тенденции в европейски контекст и да анализират последиците от бюджетната политика през годините.

Цифрите 

Калкулаторът показва, че в края на 2025 г., в последната секунда от годината и месеца, публичният дълг ще бъде в размер от 62 791 140 000 лева.

Още: Увеличава се сериозно: БНБ обяви колко е външният дълг на България

Нарастването на държавния и държавногарантирания дълг в размер 13.71 млрд. лева през 2025 спрямо края на 2024 г.

С всяка изминала секунда от тази година дългът расте с точно 85,43 лв.

Втората половина на 2025 г. показва, че държавният дълг на България е едва ~26,3% от БВП, което я поставя сред страните с най-ниско съотношение в целия Европейски съюз. Това е значително под средното за ЕС (~81,9% от БВП) и еврозоната (~88,2%) — показатели, които обаче, нарастват през годината.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Страни като Гърция (151,2%), Италия (138,3%) и Франция (115,8%) продължават да имат дълг значително над средното за ЕС, което подсказва по-големи рискове и натиск върху финансовата стабилност в условия на глобални икономически предизвикателства.

Още: Експерт посочи най-големия риск за България след влизането в еврозоната

Коментари

Въпреки че средните нива на дълг в ЕС и еврозоната леко нарастват през 2025 г., България успява да запази ниско ниво благодарение на устойчиво бюджетно управление, което й дава относително пространство за развитие на икономическите политики. Важният въпрос е – дали това ще се запази след премахването на валутния борд и влизането в еврозоната, коментираха икономисти.

Стоян Панчев, икономист от ЕКИП, подчерта, че инструментът предоставя важно контекстно разграничение между макроикономическите тенденции в Европа и позицията на България, която може да се използва за информиран дебат относно бъдещи политически решения.

Макс Баклаян, финансов експерт и CEO на Tavex, акцентира върху това, че „Дългов калкулатор“ не само отчита текущи данни, но и улеснява визуалното разбиране на сложни икономически зависимости, което е полезно както за експерти, така и за по-широка аудитория.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Дълг Държавен дълг държавен бюджет Дългове дълг към БВП
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес