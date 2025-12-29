Представиха нов инструмент за анализ на държавния дълг

Аналитичен инструмент, наречен "Дългов калкулатор“ беше представен на пресконференция днес. Той дава прозрачна визуализация в реално време на тежестта от публичния дълг в България. Калкулаторът позволява на специалисти, журналисти и граждани да проследят динамиката на дълга както в абсолютна стойност така и като процент от БВП, да сравняват тенденции в европейски контекст и да анализират последиците от бюджетната политика през годините.

Цифрите

Калкулаторът показва, че в края на 2025 г., в последната секунда от годината и месеца, публичният дълг ще бъде в размер от 62 791 140 000 лева.

Нарастването на държавния и държавногарантирания дълг в размер 13.71 млрд. лева през 2025 спрямо края на 2024 г.

С всяка изминала секунда от тази година дългът расте с точно 85,43 лв.

Втората половина на 2025 г. показва, че държавният дълг на България е едва ~26,3% от БВП, което я поставя сред страните с най-ниско съотношение в целия Европейски съюз. Това е значително под средното за ЕС (~81,9% от БВП) и еврозоната (~88,2%) — показатели, които обаче, нарастват през годината.

Страни като Гърция (151,2%), Италия (138,3%) и Франция (115,8%) продължават да имат дълг значително над средното за ЕС, което подсказва по-големи рискове и натиск върху финансовата стабилност в условия на глобални икономически предизвикателства.

Коментари

Въпреки че средните нива на дълг в ЕС и еврозоната леко нарастват през 2025 г., България успява да запази ниско ниво благодарение на устойчиво бюджетно управление, което й дава относително пространство за развитие на икономическите политики. Важният въпрос е – дали това ще се запази след премахването на валутния борд и влизането в еврозоната, коментираха икономисти.

Стоян Панчев, икономист от ЕКИП, подчерта, че инструментът предоставя важно контекстно разграничение между макроикономическите тенденции в Европа и позицията на България, която може да се използва за информиран дебат относно бъдещи политически решения.

Макс Баклаян, финансов експерт и CEO на Tavex, акцентира върху това, че „Дългов калкулатор“ не само отчита текущи данни, но и улеснява визуалното разбиране на сложни икономически зависимости, което е полезно както за експерти, така и за по-широка аудитория.