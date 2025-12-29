След каскади на пътя: Хърватски политик обвини алкохола

Хърватски политик, представител на местната власт, предизвика серия от каксади на пътя с автомобила си, като след това обяви, че подава оставка от поста си и обвини за случилото се алкохола. Става въпрос за председателят на Общинския съвет на Биеловар, Бруно Задро, който е член на HSLS и гинеколог по професия, предаде хърватската медия "Индкес". Задро потвърди днес в кратък телефонен разговор с Klikni.hr , че ще се оттегли от политиката.

Той беше избран за председател на Общинския съвет на Биеловар на 10 юни 2025 г.

Каскадите на пътя

Необикновеното пътнотранспортното произшествие е станало в град Утискани в община Иванска, недалеч от Биеловар.

То се е превърна в истинска каскада на пътя, като започна с удар в насип. След това политикът излязъл от пътя и първо се ударил в ограда.

Премеждията му не свършили тук, защото той полетял към дърво. След удара в дървото приключила каскадата на местния хърватски политик.

Състоянието му

След инцидента - Задро е транспортиран в болница. Там е диагностициран с леки наранявания.

Други катастрофи на политици от Балканите

Припомняме, че в края на септември министърът на туризма на Черна гора Симонида Кордич беше тежко ранена при пътнотранспортно произшествие. Катастрофата се е случила на магистралата, която води от Драгал към Грахово и Рисно. Черногорската министърка е била пътник в служебен автомобил на Министерството на туризма. Колата е била управлявана от шофьор, служител на институцията. По време на пътуването след един от тунелите на пътя в Драгал обаче се стига до сблъсък. В него са са участвали още две превозни средства. ОШЕ: Министър е с тежки наранявания след катастрофа в Черна гора (СНИМКА)