ОАЕ преговаря със САЩ за финансова подкрепа

ОАЕ започнаха преговори със САЩ за получаване на финансова подкрепа в случай на дълбока криза в страната вследствие на война с Иран. Това съобщи вестник "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на американски длъжностни лица. Още: Има ли наистина примирие в Иран? Взривове на два острова, включително във важна рафинерия

Валутна суап линия

Председателят на Централната банка на ОАЕ Халед Мохамед Балама на среща с министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, представители на министерството, както и на Федералния резерв на САЩ миналата седмица повдигна въпроса за създаването на валутна суап линия, твърдят източници на вестника.

Според тях членовете на делегацията от ОАЕ са заявили, че засега страната е успяла да избегне най-тежките икономически последици от конфликта, но може да се наложи да се прибегне до финансова "спасителна линия".

