Разкриха новогодишното меню на Пъф Деди в затвора

28 декември 2025, 10:12 часа
Шон "Диди" Комбс, който стана известен като Пъф Деди и Пи Диди, ще посрещне 2026 г. зад решетките с меню, богато на протеини, но далеч от блясъка на предишния му живот. Основателят на Bad Boy Productions ще получи за обяд на 31 декември хамбургер с маруля, домати и лук или вегетарианска алтернатива с черен боб, придружени от пържени картофи или печен картоф.

Снимка: Getty Images

Вечерята ще включва паста с доматен сос и кюфтета със салата и чеснов хляб като гарнитура. Първото хранене за 2026 г. ще бъде печена риба, телешко на скара или ястие с тофу, с гарнитури като задушени броколи, боб или печен картоф. За финал Комбс ще има избор между плодове или т.нар. "празничен десерт".

Вечерята на 1 януари ще бъде малко по-скромна – сандвичи с колбас и кашкавал или с фъстъчено масло и сладко, допълнени с чипс, пълнозърнест хляб и плодове. И тук ще има възможност за десерт.

Активен в затвора

Снимка: Getty Images

По време на Деня на благодарността затворът в Ню Джърси е предложил на Комбс значително по-богато меню – с печена пуйка, соево пиле, плънка от царевичен хляб, сладки картофи, картофено пюре, царевица, сос и пълнозърнест хляб. Тогава Комбс е закупил допълнителна храна от лавката и я е раздал на други затворници, след което заявил пред TMZ, че празникът е "да се погрижиш и другите да имат какво да ядат".

По време на празниците той е участвал и в различни активности – спортни турнири, концерти, игри на карти и други занимания.

Снимка: Getty Images

Миналата година рапърът беше арестуван по разследване за трафик с цел сексуална експлоатация. През юли Комбс беше осъден на четири години федерален затвор по две престъпления, свързани с проституция, като беше оправдан по обвиненията за трафик на хора и участие в престъпна група.

По-рано този месец обвиненията срещу него в сексуални посегателства бяха разгледани в четирисерийния документален филм на Netflix "Sean Combs: The Wreckoning", продуциран от дългогодишния му съперник в музикалната индустрия 50 Cent. Поредицата включва архивни кадри и интервюта, проследяващи възхода на Комбс, обвиненията в изнасилване и последвалото му падение, съобщава БГНЕС.

