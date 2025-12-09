Войната в Украйна:

Пета среща: Нетаняху ще разговаря с Тръмп в края на декември

09 декември 2025, 12:12 часа 259 прочитания 0 коментара
Пета среща: Нетаняху ще разговаря с Тръмп в края на декември

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп на 29 декември. Това ще бъде петата им среща през годината. Нетаняху очаква скоро да започне вторият етап от американския план за прекратяване на огъня в Газа, а разговорите с Тръмп ще бъдат посветени именно на перспективите за стабилизиране на региона.

ОЩЕ: Нетаняху е търсил помощ от Тръмп за помилването си в Израел

Премиерът ще остане осем дни в САЩ и ще разговаря два пъти с Тръмп, включително в имението "Мар-а-Лаго" във Флорида, твърди израелска медия.

Мир в Близкия изток

Нетаняху заяви, че е поканен в Белия дом по време на телефонен разговор с Тръмп и че двамата ще обсъдят "възможности за мир" в Близкия изток.

По думите му първият етап от примирието, действащ от 10 октомври, е довел до спиране на сраженията и освобождаването на 47 от 48-те заложници в Газа. Следващият етап включва разоръжаване на "Хамас", допълнително изтегляне на израелската армия, създаване на преходна администрация и разполагане на международни сили.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Тръмп постави ултиматум на "Хамас" да приеме предложението му за мир (ВИДЕО)

Вашингтон остава основният дипломатически и военен партньор на Израел, но отношенията не са еднозначни. Част от министри в кабинета на Нетаняху настояват за анексия на окупирания Западен бряг – идея, която Тръмп и държавният секретар Марко Рубио засега отхвърлят категорично.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху Ивицата Газа война Израел
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес