Пета среща: Нетаняху ще разговаря с Тръмп в края на декември

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп на 29 декември. Това ще бъде петата им среща през годината. Нетаняху очаква скоро да започне вторият етап от американския план за прекратяване на огъня в Газа, а разговорите с Тръмп ще бъдат посветени именно на перспективите за стабилизиране на региона.

ОЩЕ: Нетаняху е търсил помощ от Тръмп за помилването си в Израел

Премиерът ще остане осем дни в САЩ и ще разговаря два пъти с Тръмп, включително в имението "Мар-а-Лаго" във Флорида, твърди израелска медия.

Мир в Близкия изток

Нетаняху заяви, че е поканен в Белия дом по време на телефонен разговор с Тръмп и че двамата ще обсъдят "възможности за мир" в Близкия изток.

По думите му първият етап от примирието, действащ от 10 октомври, е довел до спиране на сраженията и освобождаването на 47 от 48-те заложници в Газа. Следващият етап включва разоръжаване на "Хамас", допълнително изтегляне на израелската армия, създаване на преходна администрация и разполагане на международни сили.

ОЩЕ: Тръмп постави ултиматум на "Хамас" да приеме предложението му за мир (ВИДЕО)

Вашингтон остава основният дипломатически и военен партньор на Израел, но отношенията не са еднозначни. Част от министри в кабинета на Нетаняху настояват за анексия на окупирания Западен бряг – идея, която Тръмп и държавният секретар Марко Рубио засега отхвърлят категорично.