Тръмп постави ултиматум на "Хамас" да приеме предложението му за мир (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че "Хамас" има „три до четири дни“, за да отговори на 20-точковия му план за прекратяване на войната в Ивицата Газа. Ако дотогава групировката, считана от САЩ и ЕС за терористична организация, не приеме предложението, ще има много "тъжен край", закани се републиканецът в изявление пред медии днес, 30 септември. Според него арабски, мюсюлмански държави и Израел са приели плана, чака се само отговорът на "Хамас".

Trump:



We are waiting for Hamas, if Hamas does not do it. It will be a very "sad end." pic.twitter.com/teoxkWUwF7 — Clash Report (@clashreport) September 30, 2025

На пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху вчера Тръмп заяви, че ще даде на Израел „пълната си подкрепа да направи това, което трябва да направи“, ако "Хамас" отхвърли споразумението. Самият Нетаняху каза следното: „Ако Хамас отхвърли вашия план, господин президент, или ако уж го приемат и след това правят всичко, за да го провалят, тогава Израел ще довърши работата сам“.

Какво предвижда планът на Тръмп за Газа?

"Хамас" в момента разглежда мирния план за Газа, обявен от Доналд Тръмп в Белия дом в понеделник. Той е съставен от 20 точки и включва прекратяване на сраженията в палестинския анклав, връщане на израелските заложници от страна на "Хамас" и създаване на международен Съвет за мир, който да помага в управлението на Газа и в който ще участва бившият британски премиер Тони Блеър. Самият Тръмп също ще има роля в надзора. В плана не е записано палестинските граждани да бъдат разселвани от Ивицата Газа.

Предложението също така повдига възможността за „надежден път към самоопределение и държавност на Палестина“, ако условията бъдат изпълнени.

Нетаняху обаче настоява, че планът не означава палестинска държавност и че Израел ще „се съпротивлява със сила“ на тази идея. Припомняме, че няколко държави, включително Великобритания, Франция, Канада и Австралия, признаха Палестина за независима държава преди и по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк миналата седмица.

