По пътя на Путинова Русия: Казахстан с първа стъпка за забрана на "ЛГБТ пропагандата"

Долната камара на парламента на Казахстан прие на 12 ноември закон, който забранява "ЛГБТ пропагандата" в интернет и медиите, налага глоби на нарушителите и до 10 дни затвор за рецидивистите. Законодателството прилича на приетото в страни като Путинова Русия, Грузия и Унгария. Сега то ще бъде изпратено в Сената - горната камара, където вероятно ще бъде прието. Казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев, чийто подпис е необходим, за да влезе законът в сила, през последните месеци многократно подчертаваше необходимостта от запазване на „традиционните ценности“.

Правозащитници атакуваха закона

Законодателите в парламента, който се контролира от партии, лоялни на Токаев, гласуваха единодушно в подкрепа на забраната.

Още: Вие сте велик лидер, изпратен от небето: Токаев се прехласна по Тръмп (ВИДЕО)

Снимка: Касим-Жомарт Токаев, Getty Images

Казахстанският министър на образованието Гани Бейсембаев, изказвайки се в подкрепа на законопроекта, заяви пред депутатите: „Децата и тийнейджърите са изложени всеки ден на информация в интернет, която може да повлияе негативно на представите им за семейството, морала и бъдещето“.

Правозащитни групи вече предупредиха срещу приемането на законопроекта. Една от тях - Международното партньорство за правата на човека, базирано в Белгия - заяви, че той „явно нарушава международните ангажименти на Казахстан в областта на правата на човека“.

Казахстан, страна с мюсюлманско мнозинство, но предимно светска, легализира хомосексуалността през 90-те години, въпреки че нагласите остават дълбоко консервативни, припомня Reuters.

Още: Пред числата и Путин не може да спори: Китай измества Русия от вековна нейна сфера - Централна Азия