Ще произвеждат бронирани машини: Държави от Балканите ядосаха Сърбия (ВИДЕО)

Косово, в сътрудничество с Албания и Хърватия, планира да стартира производството на бронираната машина „Shot“, което би била първата съвместна програма от този вид на Балканите. Новината беше потвърдена от изпълняващия длъжността министър на отбраната на Косово Еюп Македонджи, който заяви, че преговорите с Албания са в последната фаза, след което споразумението ще бъде разширено и за Хърватия, пише хърватската медия "Индекс", позовавайки се на босненската медия Klix.ba.

В интервю за предаването „60 минути“, излъчено от портала Koha, Македонджи заяви, че партньорите вече са постигнали принципно споразумение за съвместно разработване и производство на превозни средства с албански дизайн. Според него производството ще бъде географски разпределено, така че всяка държава ще отговаря за производството на различни компоненти.

U okviru trilateralne vojne suradnje, Kosovo, Albanija i Hrvatska ulaze u povijesni projekt zajedničke proizvodnje oklopnog vozila "Shota", dizajniranog u Albaniji. pic.twitter.com/dwNGk4bcoc — Vuk83J 🇭🇷 (@putnik833) December 27, 2025

Първи подобен проект на Балканите

Ако проектът се осъществи - това ще бъде първият път, в който три балкански държави съвместно произвеждат военно бронирано превозно средство, което ще обслужва въоръжените им сили, но също така ще бъде предназначено за износ.

Тази инициатива е продължение на меморандума за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, който Косово, Албания и Хърватия подписаха през март в Тирана, който оставя отворена възможност за участие и на други държави.

Сърбия не е доволна

Тристранният меморандум за отбрана предизвика остри критики от Сърбия. Белград твърди, че той нарушава регионалното споразумение за контрол върху въоръженията от 1996 г., както и Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН.

Според гледна точка на Белград, тази резолюция определя КФОР като единствената упълномощена въоръжена сила в Косово. ОЩЕ: Новите военни съюзи на Балканите: Какви са целите и колко е опасно съществуването им?