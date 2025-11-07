Вие сте велик лидер, изпратен от небето: Токаев се прехласна по Тръмп (ВИДЕО)

"Президенте Тръмп, Вие сте велик лидер и държавник, изпратен от небето. Милиони хора в много страни са Ви благодарни. Под Ваше ръководство Америка навлиза в златен век." С тези думи президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев се обърна към домакина си Доналд Тръмп на срещата им в Белия дом.

Kazakh President Tokayev to Trump:



You are the great statesman sent by heaven to bring common sense and traditions… back into the United States policy. pic.twitter.com/nErqYkr0VX — Clash Report (@clashreport) November 7, 2025

Двамата са обсъдили задълбочаване на разширеното стратегическо партньорство между двете държави и са подписали търговски споразумения в областта на минералните ресурси, енергетиката и транспорта на обща стойност 17 милиарда долара.

"Съединените щати с техните инвестиции за над 100 милиарда долара са най-големият инвеститор в нашата икономика, действайки като своеобразен вечен двигател. Търговията между нашите страни се е удвоила през последните години, приближавайки се до 5 милиарда долара. Ние задоволяваме почти 25% от вътрешното търсене на уран в Америка. Повече от 600 американски компании правят бизнес в Казахстан", обобщи Токаев.

