Продължават да вадят хора от руините: 2000 души загинаха след земетресението в Афганистан (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 6,3 по Рихтер бе регистрирано в събота на 25 мили в западната провинция Херат – третата по големина в Афганистан. ОЩЕ: Силен трус в Западен Афганистан

Абдул Уахед Раян, високопоставен талибански служител от Министерството на информацията и културата, коментира пред CNN, че цифрите на загиналите може да нарасне, тъй като спасителните операции продължават и хората все още са в капан под развалините.

По-ранни оценки на ООН сочат по-малък брой от около 100 загинали и 500 ранени. Съобщава се, че близо 500 къщи са разрушени и 135 сгради са повредени, съобщи Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA).

„Общо 4200 души (600 семейства) се оценяват като засегнати до момента“, каза Служба за координация на хуманитарните въпроси към ООН. ОЩЕ: Еврокомисар настоя да се увеличат парите за хуманитарна помощ за Афганистан

#Afghanistan has just been hit by a devastating earthquake, second one in two months, killing and injuring hundreds of people.



Our thoughts are with the families who have lost their loved ones and homes across the Western region. pic.twitter.com/zi9gsx2dSC