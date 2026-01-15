Спорт:

Промяна в нивото на заплаха за най-голямата военна база на САЩ в Близкия изток

Нивото на предупреждение за сигурност в американската военновъздушна база "Ал Удейд" в Катар - най-големия военен обект на САЩ в Близкия изток - е било понижено след повишена тревога в сряда, 14 януари. Това съобщиха в четвъртък пред Reuters три източника, запознати с въпроса. Американските самолети, които бяха изтеглени от базата вчера, постепенно се завръщат, казва едно от цитираните лица.

Двама други източници, и двамата дипломати, които говорят при условие за анонимност, казват, че на част от персонала, на който беше препоръчано да напусне базата, също е било позволено да се върне.

"Ал Удейд" е била атакувана вече от иранците

Тревогата в обекта беше повишена, след като иранският режим заплаши да атакува американски военни бази в Близкия изток - от Саудитска Арабия и ОАЕ до Турция - в сценарий, при който Вашингтон атакува Иран заради масовите убийства на протестиращи: Иран заплаши поне три страни, че ще атакува военни бази на САЩ в тях.

"Ал Удейд", в която са разположени по принцип около 10 000 войници, вече беше атакувана от иранските сили с балистични ракети през юни 2025 г., малко преди края на 12-дневната война между Израел и Иран, в която САЩ се намесиха решително. Според американския лидер Доналд Тръмп обаче от Техеран са предупредили Щатите за нападението: Иран стреля по военна база на САЩ, но внимаваше да не уцели. Тръмп отговори (ВИДЕО).

Димитър Радев
