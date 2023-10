Ракетен огън от Ливан по Израел взе жертва, "Хамас" атакува Тел Авив

„Израелските отбранителни сили отговориха с огън и унищожиха позиции на "Хизбула" и източника на огъня“, каза говорител на армията, цитиран от БГНЕС. "Освен това имаше огън по израелска военна позиция. Нямаше жертви. И в този случай израелските сили отговориха с огън по източника на обстрела".

Междувременно израелската армия нареди в неделя незабавна евакуация на цивилни близо до границата с Ливан, предаде АФП. „В съответствие с оценката на ситуацията и неотдавнашния инцидент със стрелба в Северен Израел, зоната до 4 километра от северната граница с Ливан е затворена“, гласи изявлението на армията.

The Israeli army is closing roads leading to towns near the border with Lebanon and declaring them a "closed military zone," Al Jazeera TV reported. pic.twitter.com/F2g35heYe1

Ливанската организация "Хизбула", финансирана от Иран, обяви, че е превзела военна база на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) на границата с Ливан и е издигнала знамето си там. Това съобщават няколко местни медии, но все още информацията не може да бъде потвърдена.

От 7 октомври насам, когато "Хамас" атакува Израел, израелските сили за сигурност са задържали 190 активисти на управляващото Ивицата Газа движение. Те са били арестувани по време на антитерористични акции в палестински селища, но на Западния бряг - другата палестинска територия, съобщи пресслужбата на армията.

„В Юдея и Самария са задържани 330 души, издирвани по подозрение за участие в терористични дейности, 190 от тях са свързани с терористичната организация "Хамас"“, се казва в изявлението на военните. Армията добави, че по-специално са задържани 49 издирвани лица, от които 33 са активисти на терористичната организация. По време на арестите в някои райони избухнаха престрелки и бяха иззети голям брой оръжия и средства, предназначени за финансиране на тероризма.

Междувременно израелските медии съобщиха за сирени в Тел Авив и околностите. Въоръженото крило на „Хамас“ – бригадите „Ал Касам“ – заяви, че е изстреляло ракети по града в отговор на убийството на цивилни. Все още няма информация за щети или жертви, предава „Ал Джазира“.

Според изявление, публикувано от египетското президентство, страната активизира усилията на своите международни и регионални партньори за предоставяне на помощ за Газа - предвид заповедта на Израел за евакуация на над 1,1 млн. палестинци от северната в южната част на крайбрежния анклав.

Египет заяви, че националната му сигурност е червена линия и че отхвърля всеки план за разселване на палестинци. Според изявлението Кайро е предложил също така да бъде домакин на среща на високо равнище, която да обхване последните събития, свързани с кризата в Газа, и бъдещето на палестинския въпрос.

Египетският президент Абдел Фатах Сиси пък провежда спешно заседание на Съвета за национална сигурност, за да обсъди ситуацията в Ивицата Газа, пише Al-Mayadeen.

Хората продължават да бягат в южната част на Газа, докато Израел усилва предупрежденията си за предстояща сухопътна инвазия.

При израелските въздушни нападения са загинали най-малко 2329 палестинци в Газа, а най-малко 1300 израелци са били убити при нападението на "Хамас". За осем дни Израел е убил повече палестинци, отколкото неговите сили са убили за 51 дни война в Газа през 2014 г.

Палестинското министерство на здравеопазването заяви, че около 70% от хората в Газа са лишени от здравни услуги. Досега Световната здравна организация (СЗО) е успяла да достави медицински консумативи за 2000 пациенти в анклава. Там има и 50 000 бременни жени. Припомняме, че Израел даде ултиматум на редица болници да евакуират пациенти, което предизвика остра реакция от правозащитни организации.

Gaza's 50,000 pregnant women are facing a "nightmare" situation with the enclave's healthcare system on the brink of collapse, the United Nations Population Fund (UNFPA) representative for the state of Palestine, Dominic Allen.



"The health care system itself in Gaza is critical.… pic.twitter.com/dsxGjW5Loi