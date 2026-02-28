Балканската сензация във високия скок влезе в историята - нареди се до три велики българки

Сръбската звезда във високия скок Ангелина Топич покори нови висоти. Преди дни 20-годишната атлетка триумфира на турнир по лека атлетика в Банска Бистрица от веригата World Athletics Indoor Tour - Silver. Тя го направи със стил - преодолявайки границата от 2 метра за първи път, като по този начин подобри собствения си национален рекорд на Сърбия. По този начин тя се нареди в Топ 50 на световната ранглиста на всички времена и се изравни с три велики българки в дисциплината.

Победа и нов национален рекорд за Топич в Банска Бистрица

20-годишната бронзова медалистка от световното първенство премина без усилие над височините между 1.85 метра до 1.98 метра. Вече подсигурила си победата, Топич вдигна летвата на 2 метра. Този сезон тя скочи 1.96 и 1.98, така че беше повече от уверена, че има потенциала да се справи с новата височина. Първият ѝ опит бе неуспешен, тъй като не скочи. При втория си скок, с лека усмивка на лицето и дълбоко вдишване, тя започна своя разбег и преодоля летвата, което предизвика бурни аплодисменти, тъй като подобри националния рекорд с два сантиметра.

ОЩЕ: Изгряващата звезда във високия скок Ангелина Топич, вдъхновена от Стефка Костадинова

Топич се изравни с три българки във вечната ранглиста

Топич погледна назад към летвата, за да провери дали все още е на мястото си, и после просто лежа там за няколко секунди, наслаждавайки се на чувството, че най-накрая е преодоляла границата от два метра. След това тя отиде да отпразнува успеха със своя баща Драгутин Топич, който е неин треньор и бивш европейски шампион на закрито и на открито. С този резултат Топич се изкачи в световната ранглиста за всички времена, като вече дели 54-а позиция с още 33 състезателки, преодоляли точно два метра. В този списък попадат и три родни атлетки. Става въпрос за Емилия Драгиева, Светлана Лесева и сребърната олимпийска медалистка от Рио де Жанейро 2016 - Мирела Демирева.

"Бях като "най-накрая, най-накрая", сподели Топич пред медиите след края на надпреварата. "Дойдох на това състезание и единствената ми мисъл беше, че трябва да скоча два метра, така че не можех да бъда по-щастлива и по-доволна от това. Преди да скоча, мислех, че ще е трудно, но след като скочих, си помислих, че сега трябва да скоча 2.02 метра. Знам, че мога да го направя, просто трябва да изчакаме подходящия момент. Днес бяха "само два метра", но знам, че съм готова, така че съм много развълнувана да видя какво ще последва."

ОЩЕ: Подобрилата рекорда на Стефка Костадинова започна 2026 година с опит над 2 метра и победа