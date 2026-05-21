21 май 2026, 11:48 часа 525 прочитания 0 коментара
На колене с вързани ръце: Израелски министър унижи задържани активисти от флотилията за Газа (ВИДЕО)

Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир публикува видео, на което се вижда как полицията принуди активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа да се подредят в редици и да коленичат на земята със завързани ръце зад гърба в негово присъствие. Според организаторите на флотилията израелската полиция е задържала 430 участници в хуманитарната акция.

Кадрите показват още десетки активисти, които са на колене с вързани със "свински опашки” ръце зад гърба. Около тях има военнослужещи, въоръжени с дългоцевни оръжия, и става ясно, че действието се развива на борда на военен кораб.

"Пристигнаха като големи герои", казва Бен-Гвир във видеото, докато минава покрай подредените в редици активисти, носейки голямо израелско знаме. "Вижте ги сега. Вижте ги как изглеждат сега – нито герои, нито нищо", продължава израелският министър.

Действията ма Бен-Гвир предизвикаха остри критики от представители на израелското правителство, като външният министър Гидеон Саар го обвини, че вреди на Израел. "Ти провали огромните, професионални и успешни усилия, положени от толкова много хора - от войници на Израелските сили за отбрана, до служители на министерството на външните работи и много други", написа Саар в "X".

Премиерът Бенямин Нетаняху защити правото на Израел да спре флотилията, но добави, че отношението на Бен-Гвир към активистите "не съответства на ценностите и нормите на Израел". Нетаняху посочи, че е дал указания активистите да бъдат депортирани възможно най-скоро.

Италианската премиерка Джорджа Меони определи отношението на Бен-Гвир към активистите като "недопустимо". "Италия очаква извинение от Израел и ще извика израелския посланик за обяснение", пише Мелони в съвместно с външния министър Антонио Таяни. "Това отношение е чудовищно, недостойно и нечовешко", заяви испанският външен министър Хосе Мануел Албарес Буено "Настоявам за публично извинение от Израел", добави той.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че е извикал израелския посланик в Париж във връзка с публикуваното от Бен-Гвир видео и също определи действията на израелския министър като недопустими.

Италия, Испания, Великобритания, Франция, Ирландия, Турция и върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас също разкритикуваха инцидента, като Калас нарече отношението към активистите „унизително и неприемливо за демократична държава“.

Виолета Иванова
