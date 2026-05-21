Тръмп нарушава протокола за Тайван след разговора със Си Дзинпин, Китай отправи предупреждение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря с тайванския лидер Лай Чин-те относно евентуална продажба на оръжие, което би представлявало рязко отклонение от дипломатическата традиция. Лидерите на САЩ и Тайван не са разговаряли директно от 1979 г. насам, когато Вашингтон прекъсна официалните си връзки с Тайпе, за да признае правителството в Пекин. Китай претендира, че самоуправляващият се остров Тайван е негова територия, и не изключва да го завземе със сила.

Лай, който встъпи в длъжност като президент през 2024 г., стои зад една от най-силните инициативи от години за укрепване на отбраната на острова. САЩ отдавна подкрепят Тайван и са задължени по закон да му предоставят средства за самоотбрана, но трябва да балансират това с поддържането на дипломатически отношения с Китай.

Когато на 20 май беше попитан дали планира да разговаря с Лай, преди да вземе решение за продажбата на оръжие от САЩ, Тръмп отговори: „Ще говоря с него. Говоря с всички... ще работим по този въпрос, по проблема с Тайван".

Още: Тръмп със сигнал, че предава Тайван, и с обиди към BBC и The New York Times заради Иран (ВИДЕО)

Той също така определи отношенията си с китайския президент Си Дзинпин като „невероятни“ след двудневната им среща на върха в Пекин миналата седмица.

Китай не харесва това

Когато бе попитан за евентуалния разговор между Тръмп и Лай, говорител на китайското външно министерство заяви на 21 май, че Китай „категорично се противопоставя на официалните контакти между САЩ и Тайван“, както и на продажбата на оръжие от САЩ на Тайван.

Пекин призовава Вашингтон да „спре да изпраща погрешни сигнали към сепаратистките сили в Тайван“, добави говорителят.

Снимка: Getty Images

Още: Китай отигра топката след удобния пас на Тръмп: "Тайван никога не е бил държава и няма да бъде" (ВИДЕО)

През 1979 г. САЩ приеха Закона за отношенията с Тайван, в който се посочва, че могат да „предоставят на Тайван оръжие с отбранителен характер“, поради което продължават продажбите.

Тръмп заяви, че все още не е решил дали ще бъде одобрена продажбата на оръжеен пакет на стойност 14 млрд. долараза Тайпе, който според наличната информация в медиите включва оборудване за борба с дронове и ракетни системи за противовъздушна отбрана.

Още: САЩ са готови с най-голямата продажба на оръжие за Тайван, чакат само Тръмп да отиде при Си Дзинпин

Миналата седмица Тръмп беше попитан по подобен начин за продажбата на оръжия на Тайван, на което отговори, че ще „вземе решение в следващия доста кратък период“. „Трябва да поговоря с човека, който в момента управлява Тайван – знаете кой е той“, каза президентът на САЩ.

Предупреждение от Пекин

По време на посещението на Тръмп в Пекин Китай даде ясно да се разбере, че Тайван е един от най-големите проблеми в отношенията със САЩ. Си предупреди за „конфликт“ между двете суперсили, ако въпросът бъде третиран неправилно: Си Дзинпин "предупреди" Тръмп с война в Тайван (ВИДЕО).

И макар Тръмп да отхвърли възможността за конфликт между САЩ и Китай заради острова, той заяви, че Си има „много силни чувства“ по отношение на Тайван. „Не поех никакъв ангажимент в нито една от двете посоки“, каза той пред репортери на борда на Air Force One миналата седмица.

След срещата между Тръмп и Си Лай Чин-те излезе с изявления, в които заяви, че островът е „суверенна, независима и демократична държава“ и че мирът в Тайванския проток няма да бъде „жертван или продаден“.Лай също така подчерта, че продажбите на оръжие от САЩ са „ключов фактор за поддържането на мира и стабилността в региона“.

Министерството на външните работи на Тайван заяви в четвъртък, че Лай би бил „щастлив“ да обсъди с Тръмп въпроси, свързани с „поддържането на стабилния статукво в Тайванския пролив“, предаде BBC.

Снимка: Лай Чин-те, Getty Images

Още: Президентът на Тайван защити независимостта на острова

Това не е първият път, когато Тръмп нарушава традицията. През 2016 г., когато беше новоизбран президент, той разговаря с тогавашния лидер на Тайван Цай Ин-уън. По-късно Китай подаде жалба до САЩ във връзка с разговора.

Тръмп също така заяви, че е обсъдил продажбите на оръжие „много подробно“ със Си – което, ако е вярно, е още едно изненадващо отклонение от политиката на САЩ. През 1982 г. САЩ увериха Тайван, че няма да се консултират с Пекин относно продажбата на оръжие, но когато беше попитан за този ангажимент по време на полета си от Китай, Тръмп заяви, че 80-те години са отминали отдавна.

Миналия декември САЩ одобриха продажба на оръжие на Тайван на стойност 11 млрд. долара - една от най-големите пратки в историята, което предизвика гнева на Пекин.

Под ръководството на президента Лай Тайван значително увеличи разходите си за отбрана, за да противодейства на нарастващия военен натиск от страна на Китай. Много тайванци се считат за част от отделна нация, въпреки че повечето са за запазване на статуквото, при което Тайван нито обявява независимост от Китай, нито се обединява с него.

Още: Предупреждение: Китай може да нападне Тайван до пет години, огромна опасност грози САЩ