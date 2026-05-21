Спорт:

Със символ на разпада на СССР: Си Дзинпин завоалирано каза на Путин, че е свършен (ВИДЕО)

21 май 2026, 12:20 часа 1111 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Със символ на разпада на СССР: Си Дзинпин завоалирано каза на Путин, че е свършен (ВИДЕО)

Срещата между китайския авторитарен лидер Си Дзинпин и руския диктатор Владимир Путин в Пекин продължава да привлича внимание, макар вече да мина над едно денонощие, откакто тя завърши. Серия от тълкувания и анализи какво постигна Путин вече циркулира в информационния поток - и преобладаващото заключение е, че руският диктатор си тръгна с празни ръце що се отнася до най-важното: да намери повече свежи пари за рухващата под бремето на войната в Украйна руска икономика - ОЩЕ: Има сделка?: След години чакане пречупи ли Путин Си Дзинпин за "Силата на Сибир 2"? (ВИДЕО)

За капак Си Дзинпин изпрати и неособено завоалиран знак към Путин, който може да се изтълкува много зле за руския диктатор - на Путин му беше пуснат откъс от "Лебедово езеро", по-точно известния "Танц на малките лебеди". Това е неофициалният саундтрак на колапса на СССР. "Танц на малките лебеди" беше част от музикалната програма по време на официалния прием за руската делегация в Китай. Творбата стана особено емблематична по време на опита за преврат през 1991 г., когато съветската телевизия продължи да излъчва балета, докато СССР се разпадаше. "Съвпадение? Може би. Но наистина се усеща, че Си изпраща на Путин някои много смесени сигнали", коментира беларуската опозиционна медия NEXTA - Още:

Все пак и за Путин остана нещичко - успя да се полюбува на гигантски "братски портрет" на себе си и Си Дзинпин, преди да чуе "Танц с лебеди". Междувременно Тръмп, който дойде в Китай само няколко дни по-рано, получи... розови семена:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Владимир Путин Си Дзинпин
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес