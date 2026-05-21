Две жертви взеха наводненията в Турция (ВИДЕА)

21 май 2026, 14:07 часа
Снимка: БГНЕС
Двама души загинаха през нощта в южния турски град Антакя, след като проливни дъждове предизвикаха срутване на къща и пропадане на път, предаде Анадолската агенция, цитирана от Нова телевизия.

Един човек е загинал при рухването на жилищна сграда, а други двама са били извадени живи изпод развалините. Втората жертва е загинала в автомобила си, след като част от пътя пропаднала заради дъждовете. Колата се е подхлъзнала и е паднала в близко речно корито.

Разпространени от местни медии кадри показват улици, залети от бързо движещи се кални води, като много автомобили са частично потопени.

Антакя, разположен на мястото на древния град Антиохия, беше тежко засегнат от разрушителното земетресение през февруари 2023 г., при което по официални данни загинаха над 53 500 души.

Турция Проливни дъждове наводнения жертви
