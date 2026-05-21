Завоалираният израз, зад който Китай крие мощна оръжейна подкрепа за Русия

Зависимостта на Русия от Китай за финансиране на войната срещу Украйна продължава да нараства на фона на затягащите се западни санкции. Пекин официално поддържа позиция на „неутралитет“, но в действителност подкрепя руския военнопромишлен комплекс чрез доставки на т.нар. стоки с двойна употреба. Темата е още по-актуална в контекста на визитата на диктатора Владимир Путин в Китай при Си Дзинпин, където двамата задълбочиха не само търговските и енергийните си отношения, но и военните връзки.

Още: Путин е бесен от ролята си на васален княз: Защо изтича до Пекин "на брифинг"

Китай не дава готови оръжия на Русия, но...

Анализатори оценяват, че Китай не предава готови оръжейни системи на Русия, но ѝ предоставя широка гама от продукти с двойна употреба – от микроелектроника до промишлено оборудване. Тези компоненти позволяват на Москва да произвежда ракети с прецизно насочване и дронове, използвани при ударите срещу Украйна, пише The Economist.

Китайските полупроводници и микроелектроника играят ключова роля, като са от решаващо значение за производството на съвременни оръжейни системи. Освен това Китай е основният доставчик на компоненти за FPV дронове, които се използват широко на фронта.

Още: Защо му трябваше на Путин да се хваща с Украйна: Сега Китай го притиска брутално

Особено заслужава да се отбележи зависимостта на руската отбранителна промишленост от китайски машини с цифрово-програмно управление – според някои оценки Русия внася до 90% от това оборудване от Китай.

Снимка: Kremlin.ru

Друг важен елемент е нитроцелулозата – суровина, използвана за производството на барут, артилерийски снаряди и ракетно гориво. Според западни официални лица Китай увеличава доставките си за Русия, особено чрез големи държавни и свързани с държавата структури, въпреки че официално я счита за стока с двойна употреба.

Още: Си Дзинпин осъзна, че Русия губи в Украйна - време е и Тръмп да го прозре

Прикритие чрез сложни вериги за доставки

В публикацията се отбелязва, че част от доставките се прикриват чрез посредници и сложни вериги за доставки, докато руските компании формално продължават да извършват „гражданска“ дейност. На фона на санкциите на ЕС срещу други доставчици експертите оценяват, че ролята на Китай в снабдяването на руската армия само се засилва.

Малко вероятно е Китай да намали подкрепата си за руската военна машина. Китайските фирми реализират солидни печалби, а Русия в замяна предоставя евтин петрол и газ. Учтивата фикция за „двойното предназначение“ се поддържа умело. Освен това, за удовлетворение на Пекин, дори след края на войната зависимостта на Русия от Китай изглежда неизбежна, заключава The Economist.

По време на визитата на Путин Москва и Пекин подписаха декларация, в която се обявяват за конструктивни сили и заявяват намерението си да изградят нов световен ред, базиран на "многополюсен свят".

Още: Ройтерс освети секретни документи: Китай тайно обучава руски военни за фронта в Украйна