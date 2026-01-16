Лайфстайл:

САЩ отново предупредиха Иран, режимът в Техеран извади бронирана техника по улиците (ВИДЕО)

16 януари 2026, 00:50 часа 249 прочитания 0 коментара
Американският посланик в ООН Майк Уолц осъди жестокото потушаване на протестите в Иран, като го нарече „заплаха за световния мир“. „Мирните иранци са убивани по улиците. Режимът носи изцяло отговорност“, заяви той. Уолц даде данни за хиляди и вероятно десетки хиляди убити, като режимът крие истината чрез прекъсвания на тока и цензура. „Защо са прекъснати телефонните линии? Защо са блокирани сателитите“, попита той.

Уолц обвини Техеран във финансиране на терор и купуване на балистични ракети, докато народът му гладува. „Тръмп беше ясен – това клане няма да бъде толерирано. Всички опции са на масата“, предупреди американският посланик.

Иран обвини САЩ и Израел

От своя страна представителят на Иран в ООН обвини САЩ в „лъжи и изопачаване на истината“, твърдейки, че реториката на Запада относно човешките права е прикритие за дестабилизация и военна агресия. Той обвини САЩ и Израел в отговорност за кървавото проливане в Иран, като заяви, че мирните протести са били „подхранвани от въоръжени групи“. Техеран настоява, че всяка заплаха с използване на сила нарушава международното право, и определя изключването на интернет като временна мярка за сигурност.

Режимът извади бронирана техника по улиците

Същевременно се появиха нови видеа от Иран, за които се смята, че са заснети днес. На тях се виждат бронирани превозни средства, разположени по магистралата Калантари в Машхад. Местните жители съобщават, че градът е фактически отрязан, като силно въоръжени сили на режима контролират почти всички главни изходи и кръстовища, затягайки контрола си над протестиращите.

„Вашите командири първи ще побягнат“

По-рано днес в емоционален, отчаян директен разговор с Manoto TV, жена, представяща се като „Фатеме“, твърди, че е роднина на старши служител по сигурността на Ислямската република. Говорейки през сълзи, тя разкри, че върховните командири вече се подготвят да бягат от страната, като събират долари и фалшиви паспорти, за да евакуират семействата си.

Тя описа баща си като човек на същото ниво като командирът на КСИР Радан и каза, че е готова да свидетелства срещу него в съда. Обращайки се към силите на режима, тя предупреди: „Вашите командири ще бъдат първите, които ще побягнат, спрете насилието, преди да е твърде късно.“

„Ние ще отрежем тази ръка“

В същото време бивш командир на КСИР Мохсен Резай предупреди, че „страната е в чувствителна ситуация“ и призова иранските сили за сигурност да останат нащрек. Отговаряйки на заплахите на Тръмп, той заяви: „Тръмп казва, че ръката му е на спусъка, ние ще отрежем тази ръка и пръст.“ Резай обяви, че подобни заплахи няма да трогнат иранците и твърди, че сега Техеран разполага с реална сила за първи път от 200 години насам.

Тръмп не е взел решение за удари

Тръмп отлага решението за потенциални военни удари срещу Иран, съобщава Axios. Въпреки че всички опции остават на масата, вътрешни дебати и израелски притеснения относно възможно отмъщение са предизвикали предпазливост. 

Според информацията, Нетаняху наскоро е поискал от Тръмп да даде на Израел време за подготовка за евентуален конфликт. Въпреки паузата, американският президент нареди разполагането на повече военни, включително самолетоносача USS Abraham Lincoln и неговата ударна група – в региона и подчерта, че няма да толерира масови убийства на демонстранти.

