Шарени балони полетяха в небето над Индия (ВИДЕО)

Пъстри балони с различни форми се издигнаха в небето над южния индийски щат Тамил Наду. Там се проведе международния фестивал на балоните в горещ въздух. Тази година в него взеха участие 12 екипажа от осен държави – Бразилия, САЩ, Великобритания, Белгия, Франция, Виетнам, Тайланд и Индия.

#TamilNadu | Tamil Nadu Tourism Department organizes 10th International Balloon Festival in #Coimbatore pic.twitter.com/xB1YHwISB0 — The Times Of India (@timesofindia) January 14, 2025

Събитието е организирано от Министерството на туризма на Индия, чиято цел е да рекламира страната като дестинация за любителите на тези уникални летателни средства.