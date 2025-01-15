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Шарени балони полетяха в небето над Индия (ВИДЕО)

15 януари 2025, 23:32 часа • 266 прочитания
Шарени балони полетяха в небето над Индия (ВИДЕО)

Пъстри балони с различни форми се издигнаха в небето над южния индийски щат Тамил Наду. Там се проведе международния фестивал на балоните в горещ въздух. Тази година в него взеха участие 12 екипажа от осен държави – Бразилия, САЩ, Великобритания, Белгия, Франция, Виетнам, Тайланд и Индия.

Събитието е организирано от Министерството на туризма на Индия, чиято цел е да рекламира страната като дестинация за любителите на тези уникални летателни средства.

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Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Индия балони фестивал
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