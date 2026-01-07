Спорт:

07 януари 2026, 06:28 часа 206 прочитания 0 коментара
Силно земетресение разтърси Филипините

Земетресение с магнитуд 6.7 по Рихтер разтърси тази сутрин района на Бакулин във Филипините, съобщи Американската геоложка служба, предаде Ройтерс. Епицентърът на земния трус е бил регистриран в морето недалече от сушата, на дълбочина около 10 км и разстояние 68 км източно от Бакулин, според службата.

Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Филипинската сеизмологична агенция обаче предупреди, че могат да се очакват щети и вторични трусове.

Земята не спира да се люлее

Във вторник (6 януари) трус с магнитуд 6.2 по Рихтер разлюля Западна Япония. Последвал е и вторичен трус с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер. Епицентърът на труса е бил в източната част на префектура Шимане на дълбочина от 10 километра.

Виолета Иванова
