Нов мощен тайфун заплашва да удари Филипините

09 ноември 2025, 07:35 часа 317 прочитания 0 коментара
Бурята "Фунуон" прерасна в супертайфун и приближава Филипините, като създава опасност от унищожителни ветрове и наводнения, съобщи ФНА. Тя се намира на 125 км на изток-североизток от град Вирак, има постоянни ветрове от 185 км/ч с пориви до 230 км/ч. Движи се на запад-северозапад с 25 км/ч и ще достигне до довечера или до утре сутрин северната провинция Аурора.

"Калмаеги" не е забравен

Преди броени дни Филипините бяха засегнати от друг мощен тайфун, "Калмаеги", който отне живота на над 200 души. Близо 3 милиона души пострадаха от "Калмаеги", който предизвика едни от най-големите наводнения от години насам, както и в свлачища, в централни провинции на страната.

Припомняме, че филипински официални лица съобщиха, че броят на жертвите от широко разпространените наводнения и опустошения, причинени от тайфуна "Калмаеги" в централната част на страната, е нараснал до най-малко 114, а 127 други са обявени за изчезнали. Много от изчезналите в резултат на мощния тайфун са от провинцията, която все още се възстановява от смъртоносно земетресение, предаде Асошиейтед прес.

Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение. Обявяването на извънредно положение от Маркос, направено по време на среща с длъжностни лица, отговарящи за реагиране при бедствия, за да се оцени последиците от урагана, ще позволи на правителството да разпредели по-бързо средствата за извънредни ситуации и да предотврати натрупването на запаси от храна и прекомерното повишаване на цените.

Антон Иванов
