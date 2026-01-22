Sky News: Николай Младенов изпревари Тони Блеър за Газа, защото е по-уважаван

В продължение на месеци се носеха слухове, че бившият британски премиер Тони Блеър е избран от президента на САЩ Доналд Тръмп да „управлява“ Ивицата Газа след сключването на мирно споразумение с Израел. Но силната опозиция сред арабските страни сложи край на това. Той запазва ключова позиция в борда за мир, но няма да бъде фигурата на преден план, която да прокарва мирния план за палестинския анклав.

Още: Колко струва постоянното ни членство в Съвета за мир на Тръмп: Сумата е внушителна

Вместо това тази огромна и трудна задача се пада на по-малко известен, но по-уважаван човек, съобщава британската медия Sky News. Разбира се, става въпрос за Николай Младенов - бившият ни външен министър и министър на отбраната в първото правителство на ГЕРБ и Бойко Борисов. Младенов, който преди това беше зам.-председател и говорител на СДС, бе обявен от Белия дом като Върховен представител за Газа. Той ще е човекът "на място" - връзката между временното управление на ивицата, съставено от палестински технократи, и Основния изпълнителен борд, в който влизат лица като държавния секретар Марко Рубио, пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф и самия Тони Блеър.

53-годишният Младенов е бил и член на Европейския парламент в политическата група на център-дясната Европейска народна партия (ЕНП).

Отзивите за Николай Младенов са положителни

"Познавам го малко от времето, когато беше специален пратеник на ООН в Близкия изток между 2015 и 2020 г. Тази роля го подготвя добре за работата, която ще върши сега", пише кореспондентът на Sky News Марк Стоун.

Снимка: Getty Images

Още: Белият дом: Николай Младенов вече е върховен представител за Газа - помагат му Рубио и Уиткоф

"Свързах се с няколко стари познати и отзивите са като цяло положителни. Младенов е харесван и от двете страни. Важно е, че той се ползва с уважението както на палестинците, така и на израелците, които обикновено са особено скептични към всеки, свързан с ООН. По време на престоя си в Йерусалим той беше възприеман като силен дипломат, който остави добро впечатление на ключови фигури и от двете страни", добавя медията.

През 2021 г. палестинският президент Махмуд Абас награди Младенов с Голямата звезда на Ордена на Йерусалим в знак на признание за работата му за мир в региона.

Още: САЩ показаха плана за Газа, Николай Младенов ще "забърква" всички "нужни съставки" за мир (ВИДЕО)

Леки притеснения от арабски източник

"Назначаването му сега в Газа ще бъде възприето като победа за палестинската страна, която беше толкова критична към Блеър и се опасяваше, че назначенията на Тръмп ще бъдат изцяло в полза на израелската страна", добавят от Sky.

Младенов имаше и ключов принос в региона, като помогна за изготвянето на Авраамовите споразумения на Тръмп – дипломатически процес на нормализиране на отношенията между Израел и арабските страни.

"Бившият ни министър има тесни връзки с емирствата - прекарал е последните няколко години в Персийския залив, което ще се окаже полезно и важно за възстановяването на Газа", допълва кореспондентът на британската медия и добавя: "Един арабски източник изрази загриженост, че Младенов рядко е критикувал открито израелците, но добави, че "той разбира международното право и границите на това, което може да направи"".

Още: Николай Младенов в първа реакция: Благодаря на Тръмп за неговото смело лидерство