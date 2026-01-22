Оставката на Румен Радев:

Sky News: Николай Младенов изпревари Тони Блеър за Газа, защото е по-уважаван

22 януари 2026, 15:38 часа 229 прочитания 0 коментара
Sky News: Николай Младенов изпревари Тони Блеър за Газа, защото е по-уважаван

В продължение на месеци се носеха слухове, че бившият британски премиер Тони Блеър е избран от президента на САЩ Доналд Тръмп да „управлява“ Ивицата Газа след сключването на мирно споразумение с Израел. Но силната опозиция сред арабските страни сложи край на това. Той запазва ключова позиция в борда за мир, но няма да бъде фигурата на преден план, която да прокарва мирния план за палестинския анклав.

Още: Колко струва постоянното ни членство в Съвета за мир на Тръмп: Сумата е внушителна

Вместо това тази огромна и трудна задача се пада на по-малко известен, но по-уважаван човек, съобщава британската медия Sky News. Разбира се, става въпрос за Николай Младенов - бившият ни външен министър и министър на отбраната в първото правителство на ГЕРБ и Бойко Борисов. Младенов, който преди това беше зам.-председател и говорител на СДС, бе обявен от Белия дом като Върховен представител за Газа. Той ще е човекът "на място" - връзката между временното управление на ивицата, съставено от палестински технократи, и Основния изпълнителен борд, в който влизат лица като държавния секретар Марко Рубио, пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф и самия Тони Блеър.

53-годишният Младенов е бил и член на Европейския парламент в политическата група на център-дясната Европейска народна партия (ЕНП).

Отзивите за Николай Младенов са положителни

"Познавам го малко от времето, когато беше специален пратеник на ООН в Близкия изток между 2015 и 2020 г. Тази роля го подготвя добре за работата, която ще върши сега", пише кореспондентът на Sky News Марк Стоун.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Още: Белият дом: Николай Младенов вече е върховен представител за Газа - помагат му Рубио и Уиткоф

"Свързах се с няколко стари познати и отзивите са като цяло положителни. Младенов е харесван и от двете страни. Важно е, че той се ползва с уважението както на палестинците, така и на израелците, които обикновено са особено скептични към всеки, свързан с ООН. По време на престоя си в Йерусалим той беше възприеман като силен дипломат, който остави добро впечатление на ключови фигури и от двете страни", добавя медията.

През 2021 г. палестинският президент Махмуд Абас награди Младенов с Голямата звезда на Ордена на Йерусалим в знак на признание за работата му за мир в региона.

Още: САЩ показаха плана за Газа, Николай Младенов ще "забърква" всички "нужни съставки" за мир (ВИДЕО)

Леки притеснения от арабски източник

"Назначаването му сега в Газа ще бъде възприето като победа за палестинската страна, която беше толкова критична към Блеър и се опасяваше, че назначенията на Тръмп ще бъдат изцяло в полза на израелската страна", добавят от Sky.

Младенов имаше и ключов принос в региона, като помогна за изготвянето на Авраамовите споразумения на Тръмп – дипломатически процес на нормализиране на отношенията между Израел и арабските страни.

"Бившият ни министър има тесни връзки с емирствата - прекарал е последните няколко години в Персийския залив, което ще се окаже полезно и важно за възстановяването на Газа", допълва кореспондентът на британската медия и добавя: "Един арабски източник изрази загриженост, че Младенов рядко е критикувал открито израелците, но добави, че "той разбира международното право и границите на това, което може да направи"".

Още: Николай Младенов в първа реакция: Благодаря на Тръмп за неговото смело лидерство

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Ивицата Газа Газа Николай Младенов Тони Блеър Съвет за мир
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес