"Супергерои" гласуват за новата Конституция на Казахстан (ВИДЕО+СНИМКИ)

15 март 2026, 13:05 часа 324 прочитания 0 коментара
В Казахстан се провежда референдум за избор на нова Конституция. В Астана и Алмати избирателите се явяват на конституционния референдум в необичайни облекла. В Астана млада жена пристигна в избирателна секция, облечена в бяла медицинска престилка, домашни пантофи и придружена от куче робот. В Алмати 18-годишният студент Нурсултан Дадил гласува, облечен като социалната мрежа Threads. Потребителите, които прекарват много време в платформата, се шегуват, че Threads на практика се е превърнала в казахстанска социална мрежа заради големия брой потребители от Казахстан.

Екстравагантно гласуване

„Хората в Threads обичат да спорят под анонимни акаунти, но реалният живот е различен. Вместо да седя на дивана и да критикувам, реших да дойда и да гласувам“, обясни студентът.

В други избирателни секции избирателите се обличаха като Супермен, Железния човек, Капитан Америка и Жокера. Някои дори донесоха живи птици със себе си.

Според Централната избирателна комисия на Казахстан, до 14:00 часа местно време 6 471 378 граждани са получили бюлетини - 51,93% от електората, което означава, че референдумът се счита за валиден.

Конституционната реформа ще бъде приета, ако получи подкрепата на мнозинството от участвалите в гласуването.

Антон Иванов Отговорен редактор
