В Казахстан се провежда референдум за избор на нова Конституция. В Астана и Алмати избирателите се явяват на конституционния референдум в необичайни облекла. В Астана млада жена пристигна в избирателна секция, облечена в бяла медицинска престилка, домашни пантофи и придружена от куче робот. В Алмати 18-годишният студент Нурсултан Дадил гласува, облечен като социалната мрежа Threads. Потребителите, които прекарват много време в платформата, се шегуват, че Threads на практика се е превърнала в казахстанска социална мрежа заради големия брой потребители от Казахстан.

Екстравагантно гласуване

Kazakhs vote in superhero costumes and with a robot dog: turnout already at 51%



In Astana and Almaty, voters are showing up to the constitutional referendum in unusual outfits.



„Хората в Threads обичат да спорят под анонимни акаунти, но реалният живот е различен. Вместо да седя на дивана и да критикувам, реших да дойда и да гласувам“, обясни студентът.

В други избирателни секции избирателите се обличаха като Супермен, Железния човек, Капитан Америка и Жокера. Някои дори донесоха живи птици със себе си.

Според Централната избирателна комисия на Казахстан, до 14:00 часа местно време 6 471 378 граждани са получили бюлетини - 51,93% от електората, което означава, че референдумът се счита за валиден.

Конституционната реформа ще бъде приета, ако получи подкрепата на мнозинството от участвалите в гласуването.

