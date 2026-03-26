Съветник на Нетаняху с предложение: Да пратим Иран в каменната ера

Старши съветникът на израелския премиер Бенямин Нетаняху - Офир Фалк, отхвърли перспективите за дипломатически отношения между САЩ и Иран. В интервю за CNN той обвини, че Техеран "винаги лъже", и подчерта, че целта на Израел е да елиминира заплахата, която представлява Ислямската република.

"Е, Иран винаги лъже. Научихме, че те винаги лъжат. Но по-важното е, че нашата цел е да премахнем екзистенциалната заплаха, която представлява този режим на аятоласите", каза Офир Фалк.

"Най-добрият начин да се направи това е да се премахне режимът. Друг начин е да се унищожат техните възможности, да се унищожат военните им възможности, докато не стигнат до каменната ера", добави той.

Припомняме, че президентът Доналд Тръмп ще удари Иран по-силно, ако Техеран не приеме, че страната е „победена военно“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит. „Президентът Тръмп не блъфира и е готов да разпали ада. Иран не бива да греши отново“, каза Ливит на брифинг, съобщава Ройтерс. „Ако Иран не приеме реалността на настоящия момент, ако не успеят да разберат, че са победени военно и ще продължат да бъдат, президентът Тръмп ще се погрижи да бъдат ударени по-силно от всякога“, каза тя.

White House on Iran:



But if Iran fails to accept the reality of the current moment — if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be… pic.twitter.com/fU0LSefURC — Clash Report (@clashreport) March 25, 2026

С навлизането на съвместната война между САЩ и Израел срещу Иран в четвъртата си седмица, множество страни като Пакистан, Турция и Египет полагат усилия за посредничество. Иран все още преглежда предложение на САЩ за прекратяване на войната, въпреки първоначалния отрицателен отговор, заяви висш ирански служител пред Ройтерс в сряда, посочвайки, че Техеран досега не го е отхвърлил категорично. Разговорите с Иран все още са в ход, каза Левит. „Разговорите продължават. Те са продуктивни, както президентът каза в понеделник, и продължават да бъдат“, добави тя.

Позовавайки се на неназовани източници, медиите във вторник съобщиха, че Вашингтон е изпратил на Техеран план от 15 точки за прекратяване на войната. Ливит заяви в сряда, че елементи от докладите не са напълно точни, но не предостави подробности. „Белият дом никога не е потвърждавал този пълен план. Има елементи на истина в него, но някои от историите, които прочетох, не бяха изцяло фактически, така че няма да преговарям от името на президента тук, на подиума“, каза Левит.

