Тръмп натиска Си Дзинпин за Иран, руски дипломат избухна срещу условията на САЩ

Очаква се американският президент Доналд Тръмп да окаже натиск върху китайския лидер Си Дзинпин по повод отношенията на Пекин с Иран по време на преговорите им тази седмица в китайската столица. Информацията е на Financial Times - с добавка, че републиканецът планира да изрази загриженост относно подкрепата на Китай за Техеран, включително предполагаемия износ на технологии с двойна употреба и възможна помощ, свързана с оръжия.

Също така има очаквания срещата на върха да обхване въпросите за Тайван, изкуствения интелект, търговските спорове и ядрените оръжия: Сметките на Китай за инвазия се промениха: Пекин вече вярва, че САЩ ще изоставят Тайван.

Войната в Иран и дипломатическите усилия за постигане на примирие остават нерешени. Иран отхвърли последното предложение на САЩ за всеобхватен мир и представи свое собствено контрапредложение. Техеран призова за облекчаване на санкциите, освобождаване на замразени ирански активи, обезщетение за щети, свързани с войната, и признаване на ролята на Иран в Ормузкия проток. Тръмп даде да се разбере, че отговорът е неприемлив.

Руски дипломат разкритикува исканията на САЩ за Иран: Противоречат на ДНЯО

Междувременно руският пратеник към международните организации във Виена, Михаил Улянов, разкритикува исканията на САЩ по отношение на ядрената програма на Иран. Той твърди, че те противоречат на Договора за неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО). „Защо Иран трябва да приеме това искане на САЩ? То противоречи на ДНЯО“, написа Улянов в X. „Изглежда, че Вашингтон изобщо не се интересува от поддържането на целостта на режима за неразпространение на ядрено оръжие".

Припомняме, че в предложението на Щатите за мир бяха залегнали следните точки с акцент върху ядрената програма на Техеран (според The Wall Street Journal):

гаранции от Иран, че няма да се стреми да произведе ядрени оръжия;

демонтаж на иранските ядрени комплекси във Фордо, Натанз и Исфахан;

пълна забрана за подземна ядрена работа;

международни инспекции по заявка и налагане на санкции за нарушения;

20-годишен мораториум върху обогатяването на уран;

предаване от страна на Иран на всички налични към момента запаси от обогатен уран;

повторно отваряне на Ормузкия проток, което ще значи и облекчаване на морската блокада от страна на САЩ срещу Иран;

облекчаване на санкциите срещу Иран въз основа на постигнатите резултати, а не предварително.