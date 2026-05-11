Индия отказва вноса на руски втечнен природен газ: Каква е причината?

Индия отказа да купува руски втечнен природен газ, обект на американски санкции. Делхи прибегна до това решение, въпреки недостига, причинен от напрежението в Близкия изток, съобщава Ройтерс. Агенцията отбелязва, че този ход подчертава „финия баланс“, който третият по големина вносител и потребител на петрол в света се опитва да поддържа между осигуряването на енергийни доставки и избягването на санкционирани доставки на втечнен природен газ. Такива товари са по-трудни за укриване и носят по-висок риск от нарушаване на законите за санкции.

Отказът на Индия да купува руски газ подчертава ограничените възможности на Москва да пренасочи износа си на газ към нови пазари. Информиран източник заяви, че разтоварването на втечнен природен газ от руския завод „Портовая“, който е под санкции на САЩ и се намира в Балтийско море, е станало невъзможно, въпреки че Индия е била посочена като дестинация в средата на април. Според източника, корабът е бил проследяван въпреки документите, показващи, че товарът не е руски. Танкерът за втечнен природен газ Kunpeng с вместимост 138 200 кубически метра се насочва към терминала за внос в Дахедж в Западна Индия. В момента той се намира близо до сингапурски води, без посочена дестинация.

Предизвикателства при скриването на товари

Източник обясни, че товарите със суров петрол могат да бъдат скрити чрез прехвърляне от кораб на кораб в морето, но пратките с втечнен природен газ са много по-трудни за скриване от сателитно проследяване. Индия остава готова да купува разрешен руски втечнен природен газ (LNG), но по-голямата част от тези обеми са предназначени за Европа. Източникът отбеляза също, че Китай остава основен купувач както на санкциониран, така и на несанкциониран руски втечнен природен газ.

Както беше съобщено по-рано, войната с участието на Иран рязко намали световните петролни резерви. Morgan Stanley изчислява, че световните петролни запаси са намалели с около 4,8 милиона барела на ден, което увеличава риска от резки скокове на цените и недостиг. Индия е изправена пред заплахата от голяма горивна криза поради конфликта в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток. Премиерът Нарандра Моди призова гражданите да намалят потреблението на гориво колкото е възможно повече.

