Задава ли се световен глад заради кризата с Иран?

Войната между САЩ и Израел с Иран вече удря глобалното производство на храни. Нарушаването на Иран на Ормузския пролив, който е ключов маршрут за торове, гориво и корабоплаване, е довело до рязък скок на цените на дизела и торовете в цяла Азия. Земеделци в големи страни-износители на храни като Тайланд намаляват засетите площи, редуцират употребата на торове или напълно изоставят културите, защото разходите са по-високи от потенциалните печалби, предава WaPo.

Рисовият сектор на Тайланд е засегнат особено силно. Някои земеделци оставят полетата празни, докато други засяват само част от обичайните си площи. Дефицитите на азотни торове и рекордните цени на горивата правят земеделието финансово неизгодна.

Тъй като Тайланд е един от най-големите световни износители на ориз, намаленото производство може да издигне глобалните цени на ориза рязко нагоре по-късно през 2026 г. Кризата се разпространява в Югоизточна и Южна Азия, където милиони зависят от земеделието за доходи и хранителна сигурност, допълва изданието.

