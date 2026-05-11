Катар дава милиарди и приютява лидерите на "Хамас" в петзвездни хотели: Катарски политик се възмути (ВИДЕО)

11 май 2026, 8:13 часа
Снимка: Getty Images / Guliver
Лидерите на палестинската терористична организация "Хамас" (поне тези, които още са живи и не са се срещнали с "Мосад") живеят в луксозни петзвездни хотели в Катар. Това заяви водачът на опозицията в емирството Халид Ал-Хаил, предаде турският информационен проект Clash Report. 

Според информацията, Ал-Хаил твърди, че Катар е подкрепил "Хамас" в апетитите му да превземе Ивицата Газа още през 2007 година, когато палестинското терористично движение победи "Фатах" на избори. Подкрепата не е просто идеологическа, а далеч по-важно - финансова, като Доха е наляла 1,8 млрд. долара в подкрепа на това. Ал-Хаил твърди, че Катар не само приютява Хамас – той го финансира.

През 2017 г. Саудитска Арабия, ОАЕ, Бахрейн и Египет прекъснаха връзките си с Катар – което Ал-Хаил твърди, че се дължи на подкрепата на Доха за тероризма. Същевременно Катар е опитвал да играе роля на посредник в преговори и е успявал нерядко да окаже влияние, но имаше и периоди на отдръпване - а Израел постоянно критикува емирството именно защото приютява политическото ръководство на "Хамас".

Катар Хамас
Ивайло Ачев
