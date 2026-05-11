Инцидент на писта: Гума на самолет се запали след кацане (ВИДЕО)

11 май 2026, 9:42 часа
Снимка: Getty Images
Гумата на самолет на турската авиокомпания "Turkish Airlines" се запали след кацане в столицата на Непал Катманду, което доведе до затваряне на летището за един час, съобщи Reuters, позовавайки се на местните власти.

Всичките 277 пътници на борда и 11-членният екипаж на самолета "Еърбъс А330" са евакуирани през аварийните изходи и нито един човек не е пострадал, каза говорител на органа за гражданска авиация на Непал. Той  уточни, че пожарът е обхванал дясната задна гума на самолета. Огънят е бил потушен, а самолетът е бил изтеглен до мястото за престой.

От "Turkish Airlines" информираха, че при рулиране е бил забелязан дим от гумата и е предприета техническа проверка.

В социалната мрежа "X" високопоставен служител на турската авиокомпания информира, че според първоначалните оценки става дума за техническа неизправност в хидравличен тръбопровод.

От авиокомпанията посочиха още, че е планиран допълнителен обратен полет.

Виолета Иванова Редактор
