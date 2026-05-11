Кабинетът "Радев" взе властта:

ЕС наказа израелски заселници за насилие над палестинци на Западния бряг

11 май 2026, 17:50 часа 496 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
ЕС наказа израелски заселници за насилие над палестинци на Западния бряг

Външните министри на страните от Европейския съюз одобриха санкции срещу израелски заселници, прибягващи до насилие, и организациите, които ги подкрепят, съобщи върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас. Дипломатите от 27-те държави членки одобриха и нови наказателни мерки срещу лидерите на „Хамас“. „Беше крайно време да преминем от застой към действие. Екстремизмът и насилието носят последствия“, заяви естонският бивш премиер Калас.

Още: Израелски заселници опожариха палестинско село на Западния бряг, САЩ с остра реакция (ВИДЕО)

ЕС наказа разширяването на селищата на Западния бряг и насилието там

„Свърши се. Днес Европейският съюз налага санкции на основните израелски организации, виновни за подкрепата на екстремистката и насилствена колонизация на Западния бряг (окупираната от Израел палестинска територия на запад от река Йордан - бел. ред.), както и на техните лидери“, написа френският външен министър Жан-Ноел Баро в социалните мрежи. „Тези най-сериозни и недопустими действия трябва да престанат незабавно".

Мярката в отговор на нарастващото насилие и разширяването на селищата в Западния бряг беше блокирана от бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Но отстраняването на националистическия лидер и съюзник на Израел от съперника му Петер Мадяр явно е проправило пътя за отмяната на ветото.

Още: Израел обяви план за ново селище на Западния бряг

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Длъжностни лица от ЕС казват, че седем заселници и организации на заселници ще бъдат включени в черния списък.

Все още предстои техническа и правна работа в ЕС, преди санкциите да бъдат официално наложени. Те ще включват замразяване на активи и забрана за влизане.

Снимка: Западен бряг, Getty Images

Израел: Сравнявате народа ни с терористите, имаме право върху земята си

Израел „категорично отхвърля“ решението, написа външният министър Гидеон Саар в X, като посочи, че ЕС е наложил санкции „по произволен и политически начин… заради политическите им възгледи и без никакво основание“.

„Не по-малко възмутително е и неприемливото сравнение, което Европейският съюз реши да направи между израелски граждани и терористи от „Хамас“, продължи Саар.

Представител на ЕС заяви пред The Times of Israel, че наложените в същия ден санкции срещу „Хамас“ не са били опит за каквато и да е сравнение, а са били условие, поставено от някои държави членки за подкрепата им за санкциите срещу заселниците.

Още: ЕС наложи нови санкции срещу еврейски заселници на Западния бряг

„Израел е отстоявал, отстоява и ще продължи да отстоява правото на евреите да се заселват в сърцето на нашата родина“, каза Саар. „Никой друг народ в света няма такова документирано и дългогодишно право върху земята си, както еврейският народ има върху Земята на Израел. Това е морално и историческо право, което е признато и от международното право, и никой не може да го отнеме от еврейския народ".

Санкциите не са насочени към селищата като цяло, а по-скоро към конкретни заселници и организации, обвинени в насилие срещу палестинци.

Още: Израел разреши още 1000 жилища за заселници в Йерусалим

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Израел Палестина Европейски съюз Хамас Западен бряг санкции заселници война Израел Гидеон Саар
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес