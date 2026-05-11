ЕС наказа израелски заселници за насилие над палестинци на Западния бряг

Външните министри на страните от Европейския съюз одобриха санкции срещу израелски заселници, прибягващи до насилие, и организациите, които ги подкрепят, съобщи върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас. Дипломатите от 27-те държави членки одобриха и нови наказателни мерки срещу лидерите на „Хамас“. „Беше крайно време да преминем от застой към действие. Екстремизмът и насилието носят последствия“, заяви естонският бивш премиер Калас.

ЕС наказа разширяването на селищата на Западния бряг и насилието там

„Свърши се. Днес Европейският съюз налага санкции на основните израелски организации, виновни за подкрепата на екстремистката и насилствена колонизация на Западния бряг (окупираната от Израел палестинска територия на запад от река Йордан - бел. ред.), както и на техните лидери“, написа френският външен министър Жан-Ноел Баро в социалните мрежи. „Тези най-сериозни и недопустими действия трябва да престанат незабавно".

Мярката в отговор на нарастващото насилие и разширяването на селищата в Западния бряг беше блокирана от бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Но отстраняването на националистическия лидер и съюзник на Израел от съперника му Петер Мадяр явно е проправило пътя за отмяната на ветото.

Длъжностни лица от ЕС казват, че седем заселници и организации на заселници ще бъдат включени в черния списък.

Все още предстои техническа и правна работа в ЕС, преди санкциите да бъдат официално наложени. Те ще включват замразяване на активи и забрана за влизане.

Снимка: Западен бряг, Getty Images

Израел: Сравнявате народа ни с терористите, имаме право върху земята си

Израел „категорично отхвърля“ решението, написа външният министър Гидеон Саар в X, като посочи, че ЕС е наложил санкции „по произволен и политически начин… заради политическите им възгледи и без никакво основание“.

„Не по-малко възмутително е и неприемливото сравнение, което Европейският съюз реши да направи между израелски граждани и терористи от „Хамас“, продължи Саар.

Представител на ЕС заяви пред The Times of Israel, че наложените в същия ден санкции срещу „Хамас“ не са били опит за каквато и да е сравнение, а са били условие, поставено от някои държави членки за подкрепата им за санкциите срещу заселниците.

„Израел е отстоявал, отстоява и ще продължи да отстоява правото на евреите да се заселват в сърцето на нашата родина“, каза Саар. „Никой друг народ в света няма такова документирано и дългогодишно право върху земята си, както еврейският народ има върху Земята на Израел. Това е морално и историческо право, което е признато и от международното право, и никой не може да го отнеме от еврейския народ".

Санкциите не са насочени към селищата като цяло, а по-скоро към конкретни заселници и организации, обвинени в насилие срещу палестинци.

