Ще прибегне ли Иран към тероризъм по света?

В началото на операция „Епична ярост“ американските власти обявиха национална тревога срещу терористични актове, извършвани от Иран и неговите съюзници, и това беше напълно оправдано. Няколко дни след като удари на САЩ и Израел убиха иранския върховен лидер Али Хаменей, силите „Кудс“ на Иранската революционна гвардия излъчиха по държавната телевизия предупреждение, че „врагът трябва да знае, че щастливите му дни са приключили и че вече няма да е в безопасност никъде по света, дори и в собствения си дом“.

След тази заплаха агенти, действащи по нареждане на Техеран, бяха свързани със заговори в Азербайджан, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Обединеното кралство, отбелязва Foreign Affairs.

Според американския президент Доналд Тръмп Иран може да се опитва да активира спящи клетки в Съединените щати. „Знаем за много различни неща, които са се случили и които са били много лоши“, обяви той.

Иран пренася войната на територията на САЩ?

Ислямската република отдавна използва тероризма като инструмент на външната си политика, не само за да изнася революцията в чужбина чрез подкрепа на съмишленици в Близкия изток, но и за да всее страх сред възприеманите врагове на режима, включително ирански дисиденти, израелци, дипломати от Европа, страните от Персийския залив и САЩ. Само че Техеран обикновено е предпазлив по отношение на това как, кога и къде да използва тероризма за постигането на тези цели. Той е предпочитал операции, за които може да твърди, че няма връзка с тях, надявайки се да избегне ответни мерки под формата на санкции, дипломатическа изолация или репресии.

Иранските заговорници проявяваха стратегическо търпение и не се възползваха от всяка възникнала възможност. Днес обаче режимът счита, че революционният му проект е изложен на екзистенциална заплаха от страна на САЩ и Израел. Убийството на Хаменей и други висши длъжностни лица, както и откритите дискусии във Вашингтон и Йерусалим за смяна на режима, убедиха Техеран, че трябва да предприеме всички възможни мерки, за да спре войната, включително като я пренесе на територията на САЩ.

Иран може да даде "зелена светлина" за широк спектър от атаки – от малки заговори до потенциални събития с многобройни жертви, без да се съобразява особено с възможните последствия. Вероятно залага на това, че ако успее да извърши инцидент с многобройни жертви, политическата цена за продължаване на войната ще стане непосилна за администрацията на Тръмп.

Докато бомбите продължават да падат, режимът може да прибегне до все по-отчаяни терористични актове, за да покаже на Вашингтон, че макар Техеран да е в затруднено положение, все още не е изгубил битката. Тъй като няма какво да губи, той може да стигне до безпрецедентни крайности. Иран рядко е успявал да нанесе удари срещу САЩ на тяхна територия или по света, но дългият списък от предотвратени и провалили се заговори не бива да дава на Вашингтон фалшиво чувство за сигурност, пише Матю Левит за Foreign Affairs.

История на насилие

Съобщението на силите "Кудс" може би сочи към относителен консенсус в днешен Техеран относно полезността на тероризма като геополитическа тактика, но някога в рамките на режима е имало ожесточени спорове за това кога и как той трябва да се използва. В средата на 80-те години ЦРУ прецени, че революционното ръководство е разделено между „ислямски радикали“, които застъпват използването на тероризма като легитимен инструмент на държавната политика за износ и защита на принципите на революцията, и „прагматици“ в режима, които толерират селективното използване на тероризма, защото го виждат като ефективен инструмент за насърчаване на националните интереси, дори докато търсят подобряване на икономическите връзки с други страни.

С течение на времето радикалите надделяха. Корпусът на ислямската революционна гвардия започна да играе все по-важна роля в изготвянето на политиките. В резултат на това тероризмът се превърна в предпочитан инструмент в Техеран, въпреки че в продължение на години Иран избягваше да планира атаки в САЩ от страх от отмъщение. Това се промени през 2011 г., когато Иран се впусна в скрита война със Запада във връзка с усилията на САЩ и Израел да подкопаят ядрената му програма. Между 2011 и 2012 г. Иран осъществи смесица от припокриващи се заговори, насочени срещу американски и израелски дипломати и еврейски цели. Една от тях в частност принуди Вашингтон да промени разбирането си за заплахата.

През октомври 2011 г. американските власти разкриха ирански заговор за покушение срещу саудитския посланик във Вашингтон. След разкриването на заговора американските разузнавателни служби стигнаха до заключението, че „някои ирански длъжностни лица – вероятно включително върховният лидер Али Хаменей – са променили своята стратегия и сега са по-склонни да извършат атака на територията на САЩ в отговор на реални или предполагаеми действия на Щатите, които заплашват режима. По това време иранските власти стигнаха до заключението, че заплахата, която САЩ, Израел и други западни сили представляват за иранската ядрена програма, оправдава създаването на Единица 400 на силите „Кудс“. Единствената мисия на подразделението беше да извършва атаки срещу държави, които се опитват да подкопаят ядрената програма на Иран, включително Съединените щати.

След това дойде убийството през януари 2020 г. на командира на Иранската революционна гвардия ген. Касем Солеймани, ръководител на силите „Кудс“ - при въздушен удар на САЩ в Ирак. Иранските власти бързо се заклеха да отмъстят за смъртта му и замислиха няколко атаки, насочени срещу настоящи или бивши американски служители, за които режимът смяташе, че са замесени в смъртта на Солеймани.

„От 2020 г. насам правоохранителните органи на САЩ са предотвратили множество потенциално смъртоносни заговори, подкрепяни от Иран, на територията на Съединените щати“, съобщи Министерството на вътрешната сигурност във Вашингтон през юни 2025 г. Много от тези предотвратени атаки бяха резултат от дългогодишните усилия на Иран да разработи „опция за родината“, при която ирански агенти, престъпници, наети да извършват атаки по заповед на Иран, и терористични посредници щяха да бъдат позиционирани, за да нанесат опустошение в САЩ.

През 2016 г. например агент на „Хизбула“ в Ню Йорк се описа пред ФБР като „спящ агент“, който извършваше предоперативно наблюдение за подкрепяната от иранците шиитска групировка в САЩ и Канада, за да бъде активиран, ако Щатите влязат във война с Иран. По същото време друг агент на „Хизбула“ беше заловен да съхранява голямо количество прекурсори за взривни вещества в района на Хюстън.

В началото на този месец в Бруклин бе осъден пакистанец, обучен агент на Иранската революционна гвардия, за тероризъм и поръчково убийство в рамките на заговор, насочен срещу американски политици и държавни служители, включително Тръмп, през 2024 г.

Иран също така се е опитал да привлече престъпни мрежи, които досега не са имали връзки с Техеран, за да си осигури възможност за правдоподобно отричане и да намали вероятността от ответни мерки. След многократни неуспешни опити да отвлече иранско-американската дисидентка и активистка за правата на човека Масих Алинеджад от Ню Йорк и да я отведе в Иран, през 2022 г. Революционната гвардия нае членове на азербайджанска фракция на руската мафия като част от неуспешен план за убийство. Иранските агенти са започнали да вербуват други европейски престъпници чрез канали в Telegram, предлагайки пари в брой за наблюдение и потенциални актове на насилие. За по-сложните операции се набират професионални престъпници. В други случаи, най-вече при неотдавнашната серия от атаки срещу еврейски институции в няколко европейски държави, тези престъпни групи са възложили работата на местни тийнейджъри.

Иран отвръща на удара, Европа е засегната

В своята оценка на заплахите за 2025 г., публикувана само няколко седмици преди 12-дневната война между Израел и Иран през юни, в която САЩ се намесиха решително, Службата на директора на националното разузнаване на Щатите предсказа, че Иран „ще продължи да заплашва пряко американски граждани по целия свят и ще остане верен на продължаващите вече десетилетие усилия за създаване на мрежи от посредници в Съединените щати“. Оттогава САЩ и Израел започнаха две войни срещу страната, като първо се прицелиха към ядрените ѝ способности, а сега – към нейното ръководство, балистичните ракети и другите конвенционални военни способности, както и към остатъците от ядрената ѝ програма.

Според NBC News, докато администрацията на Тръмп обмисляла удари по ядрените съоръжения в Натанз и Фордо през юни миналата година, Иран изпратил съобщение до президента, в което заплашвал да „активира терористични спящи клетки в САЩ“, ако американските въоръжени сили пристъпят към действие. Това не се случи – може би защото правоохранителните органи в САЩ бяха в повишена готовност, но в рамките на няколко дни европейските власти разкриха ирански заговор срещу израелското и американското посолство в Швеция, както и друг заговор срещу еврейски институции и лица в Германия.

Девет месеца по-късно Израел и САЩ отново са във война с Иран и са нанесли далеч по-големи щети с операциите си "Ревът на лъва" и "Епична ярост", отколкото с операциите отпреди година. Израел продължава да набелязва за ликвидиране висши ирански длъжностни лица и след смъртта на Хаменей, а израелските и американските лидери изрично споменават смяната на режима като предпочитан и дори вероятен изход.

Висш служител на израелския Съвет за национална сигурност заяви пред Jerusalem Post, че Техеран е променил фундаментално своята оперативна доктрина в отговор на ударите, премахвайки всякакви оперативни ограничения и инструктирайки агентите си да извършват каквито и да било атаки, които могат. Иранските длъжностни лица „чувстват, че нямат какво да губят“, обясни служителят, добавяйки, че за разлика от предишните заговори, които бяха по-премерени и обмислени, днес „където могат да действат, там действат“. За тази цел Иран набира хора от организирани престъпни групи и шиитски милиции от Азербайджан и Афганистан, твърди израелският служител.

Американските власти явно споделят израелската оценка. Според предупреждение на федералното правителство, разпратено до правоохранителните органи в САЩ, криптирани съобщения, за които се смята, че произхождат от Иран и са били прехванати от американските власти, може да са били „оперативен спусък“, активирал „спящи агенти“ извън страната след смъртта на Хаменей. Разследващите служби също са загрижени за единични атаки от лица, вдъхновени от подстрекателство от страна на Иран и негови представители. В оценката си за заплахите през 2026 г., публикувана миналата седмица, Службата на директора на националното разузнаване на САЩ стигна до заключението, че след като видни шиитски религиозни лидери в Иран издадоха укази, призоваващи да се отмъсти за смъртта на Али Хаменей, някои лица биха могли да се вдъхновят „да се опитат да проведат терористични дейности срещу американски цели по целия свят“.

Тези оценки вече изглеждат потвърдени. В седмиците след началото на войната две различни ирански операции, насочени срещу израелски дипломати в Обединените арабски емирства, бяха осуетени от властите на емирствата.

Властите в Катар обявиха ареста на две групи активисти, обвинени в събиране на разузнавателна информация за „жизненоважна и военна инфраструктура“, „провеждане на саботажни дейности“ и преминаване на обучение за използване на дронове по указания на Иранската революционна гвардия.

Лондонската полиция обяви ареста по обвинения в тероризъм на един иранец и трима граждани с двойно британско-иранско гражданство, обвинени в „наблюдение на места и лица, свързани с еврейската общност в района на Лондон“ като част от „дългосрочно разследване“, започнало преди войната.

Агенти на Службата за държавна сигурност на Азербайджан предотвратиха „серия от планирани терористични и разузнавателни операции (...) организирани от иранските разузнавателни служби“, насочени срещу нефтопровод, израелското посолство в Баку, лидер на местната еврейска общност и синагога. Euronews съобщи, че властите са идентифицирали полковника от Революционната гвардия Али Асгар Бордбар Шерами като „един от основните организатори“ на заговорите. С продължаването на войната вероятно ще бъдат разкрити още заговори.

Ударите на САЩ и Израел, насочени към ликвидиране на лидерите на Иран, както и отслабването на иранските прокси сили в Близкия изток след атаките на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., биха могли поне отчасти да ограничат способността на режима да планира терористични актове. Само че иранските служби за сигурност и техните проксита може да се опитат да компенсират тези загуби, като обединят останалите си ресурси и работят заедно за извършване на атаки срещу общите си врагове по целия свят. Те вече разполагат с институционалната рамка за подобни мисии. Единица 3900 на „Кудс“, организирана от палестинския клон на силите, "Хизбула" и "Хамас", планира съвместни атаки в чужбина. Европейски служители например вече предотвратиха серия от заговори на "Хамас", планирани от агенти в Ливан, работещи в сътрудничество с Единица 3900.

Възпиращ ефект чрез отмъщение

Факт е, че досега нито един от заговорите на Иран не е успял, но докато войната продължава, а и вероятно дълго след нейния край, заплахата от тероризъм, свързан с Техеран, ще остане висока, защото Ислямската република е отслабена във военно и политическо отношение. Стратегическото търпение, което Иран някога проявяваше, може да остане на заден план сега, когато Техеран вярва, че тази война е наистина екзистенциална. Колкото повече останалите лидери на Ислямската република се притесняват, че революцията е под заплаха, толкова по-голяма е вероятността да използват тероризъм срещу онези, които според тях подкопават режима.

С всеки лидер, елиминиран от САЩ и Израел, все по-отслабеният Иран рискува още повече да попадне под контрола на Революционната гвардия. Макар тя да загуби няколко свои ключови лидери и командири, би могла да се опита да нанесе ответен удар срещу враговете си, точно както направи след смъртта на Солеймани. Отмъщението по този начин би могло да послужи и за тактически цели в очите на режима. Техеран може да вярва, че успешен терористичен атентат на американска територия би могъл да разпали политическите страсти в САЩ, предизвиквайки протести срещу една непопулярна война и принуждавайки администрацията на Тръмп да намери изход.

Такова нападение обаче би могло да доведе до обратния резултат - ефект на „обединение около знамето“, т.е. американската общественост да даде "мандат" за водене на войната. Но в момента Иран може би не вижда друга възможност, освен да отвърне на удара с цялата си сила, където и да може. Техеран остава отчаян режим. Американските официални лица трябва да вземат насериозно неговата отчаяност и опасността, която тя носи със себе си, предупреждава Матю Левит от Foreign Affairs.