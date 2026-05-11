Иран обеси елитен студент за връзки с ЦРУ, той остави смразяващо писмо

На 11 май иранските власти обесиха докторант от елитен университет в Техеран по обвинение в шпионаж – най-новият случай от поредицата екзекуции на фона на войната срещу САЩ и Израел. 29-годишният Ерфан Шакурзаде бе обесен, след като бе осъден за предполагаемо сътрудничество с ЦРУ и израелската разузнавателна служба Мосад, съобщи Mizan - информационната агенция на иранската съдебна система. Базираните в Норвегия правозащитни организации Iran Human Rights и Hengaw заявиха, че Шакурзаде е бил студент в престижния Техерански университет за наука и технологии и е написал послание преди екзекуцията си, в което отхвърля обвиненията като изфабрикувани.

Изтезания, водещи до "лъжливи признания"

Описвайки го като „елитен студент“, Iran Human Rights заяви, че той е бил държан „в изолация, подлаган на изтезания и принуждаван да дава лъжливи признания“.

Според Hengaw Шакурзаде е написал бележка, публикувана от затвора преди екзекуцията му, в която се казва: „Бях арестуван по изфабрикувани обвинения в шпионаж и след осем месеца и половина на изтезания и изолация бях принуден да дам лъжливи признания. Не позволявайте още един невинен живот да бъде отнет в мълчание".

Iran executed Erfan Shakourzadeh, a 29-year-old aerospace engineering master's student at Iran University of Science and Technology who worked on satellite projects.



— Clash Report (@clashreport) May 11, 2026

Екзекуциите в Иран продължават - връзката стига чак до 2022 г.

Той е петият човек, екзекутиран по обвинения в шпионаж от началото на войната на 28 февруари 2026 г.

Оттогава властите са екзекутирали още 13 мъже, обвинени във връзка с протестите срещу режима през януари, още един във връзка с демонстрациите през 2022 г. (след смъртта на кюрдката Махса Амини) и 10, обвинени във връзки със забранени опозиционни групи, според IHR.

Правозащитни организации многократно са обвинявали Иран, че използва смъртното наказание като средство за разпространяване на страх в обществото в периоди на международно и вътрешно напрежение.

Кой е Ерфан Шакурзаде?

Организацията Hengaw съобщи, че Шакурзаде, който беше арестуван през февруари 2025 г., е бил екзекутиран на разсъмване в затвора „Гезел Хесар“ край Техеран, след като по-рано този месец беше внезапно преместен от столичния затвор „Евин“.

След като се е дипломирал като инженер-електротехник в Университета в Табриз, „той бил един от най-добрите магистри по аерокосмическо инженерство в Иранския университет за наука и технологии“, посочват от Hengaw. След ареста си той бил „подложен на девет месеца тежки физически и психически изтезания в изолация, с цел да бъде принуден да даде признания“, се посочва в съобщението.

Mizan заяви, че мъжът е работил върху сателитна технология и е предоставил подробности на чуждестранните разузнавателни агенции „за работното си място, нивото на достъп, задълженията си и друга чувствителна информация“. Според съобщението „признанията“ му ще бъдат излъчени по държавната телевизия в понеделник вечерта.

Според правозащитни организации Иран е страната с най-много екзекуции в света след Китай. Посочва се, че през 2025 г. там са екзекутирани най-малко 1639 души, включително 48 жени.

Iran Human Rights е регистрирала най-малко 190 екзекуции досега през 2026 г.

Иран е извършил поредица от екзекуции, откакто през януари страната беше обхваната от протести. Активистките групи отдавна обвиняват режима, че провежда съдебни процеси при закрити врата, по време на които подсъдимите не могат да се защитят напълно. Главният съдия на Иран многократно е заявявал, че Техеран ще ускори темпото, с което извършва обесвания, за да се бори срещу враговете си в страната и чужбина.

