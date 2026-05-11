Радар за икономика: Най-важните новини на 11 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 11 май 2026 г.

"Пирове по време на чума": "Прогресивна България" предлага "справедлива цена" за храните

"Прогресивна България" внесе в Народното събрание първия пакет от законопроекти, насочени срещу високите цени на хранителните продукти и спекулативните практики в търговията. Предложенията предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, като целта е да бъдат ограничени нелоялните практики по веригата от производител до краен клиент.

Нов дълг за стотици милиони: Правителството на Радев не се отказва да тегли заеми

Държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 10 години на стойност 210 млн. евро бяха пласирани от Министерството на финансите на аукцион, проведен днес, става известно от съобщение на финансовото ведомство. След днешният аукцион, който бе девети за тази година, общият размер на новия дълг, поет от началото на годината достигна 1,41 млрд. евро. С новия дълг ще бъде обезпечено рефинансирането на падежиращия държавен дълг през тази година, който е в размер точно на 1,41 млрд. евро

ПАВЕЦ Чаира, връщане към руския петрол, договорът с "Боташ": Отговорите на Трайчо Трайков

Има добри предпоставки да се работи. Оставихме неща, които не налагат да се действа на пожар. Това заяви досегашният служебен енергиен министър Трайчо Трайков. Той изрично уточни, че няма да дава непоискани съвети, защото добре знае какво е някой извън кухнята да съветва и съответно какво би излязло, ако се следват буквално такива съвети.

След отговора на Тръмп към Иран: Пълен обрат с цената на петрола

Цената на петрола нарасна в началото на новата търговска седмица, ден след като президентът Доналд Тръмп заяви, че отговорът на Иран на американското мирно предложение е "неприемлив", което засили опасенията за петролните доставки от региона, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера отхвърли иранския отговор на американското предложение за условията за спиране на огъня.

Забравете за евтина почивка в Гърция: Драстичен скок на цените за лятото

Цените за лятна почивка в Гърция се повишават драстично, а туристите намаляват броя на нощувките и ограничават посещенията си в заведения, съобщават туристически оператори в южната ни съседка, цитирани от БНР. Чуждестранните туристи трудно могат да предвидят бюджета си за почивка, като в много случаи намаляват дните за престой, за да спестят от нощувки. Често търсят хотели с ол инклузив, тъй като тази услуга вече не изглежда скъпа на фона на високите цени на хранителните стоки в магазините.

