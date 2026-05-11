"Те си мислят, че ще ми омръзне": Тръмп разкри обмисля ли възстановяване на Проект "Свобода" в Иран (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля подновяване на „Проект Свобода“. В интервю за Fox News в понеделник той уточни, че подновяването ще се разшири отвъд ескортирането на кораби през Ормузкия проток. По думите му този път ескортирането от американски военни на кораби в пролива ще бъдат само част от една по-широка военна операция. Тръмп отбеляза, че все още не е взел окончателно решение по въпроса.

Trump says he is considering renewing "Project Freedom," but this time US escorts in the Strait of Hormuz would be only one part of a broader military operation.pic.twitter.com/ZHL4Wi3bGt — Clash Report (@clashreport) May 11, 2026

Прекратяването на огъня между САЩ и Иран е на „живоподдържащи системи“, след като Тръмп „прочете онзи боклук, който ни изпратиха“, визирайки предложените от Иран условия, заяви Тръмп от Овалния кабинет в понеделник. „Те си мислят, че ще ми омръзне това, или ще ми омръзне, или ще имам някакъв натиск, но няма никакъв натиск, изобщо няма натиск. Ще имаме пълна победа“, добави той.

.@POTUS on the ceasefire in Iran: "After reading that piece of garbage they sent us... It's on life support." pic.twitter.com/MyfmPZeOmB — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 11, 2026

Иранският народ „иска да излезе на улицата. Нямат оръжия. Нямат пушки. Мислехме, че кюрдите ще им дадат оръжия, но кюрдите ни разочароваха. Кюрдите взимат, взимат, взимат... Много съм разочарован от кюрдите“, продължи той. В интервю за Fox, Тръмп заяви, че макар сделката между САЩ и Иран да не е финализирана, Иран му е казал, че САЩ ще трябва да извлекат урановия „ядрен прах“ от своите съоръжения, тъй като той е заровен твърде дълбоко, за да може Иран да го достигне. Той заяви, че макар да не знае как САЩ ще влязат в страната, за да се сдобият с уран, Техеран никога няма да може да се сдобие с ядрено оръжие.

Тръмп осъди иранския отговор на предложението на САЩ

В неделя Тръмп остро разкритикува последното иранско предложение за прекратяване на войната като „напълно неприемливо“ в публикация в Truth Social. „Току-що прочетох отговора от така наречените „представители“ на Иран. Не ми харесва - напълно неприемливо е!“, написа той.

Говорителят на иранското външно министерство, Есмаил Багаеи, отговори в понеделник на публикацията на президента на САЩ Доналд Тръмп , като заяви, че предложението на Иран към Съединените щати е разумно и подчерта, че САЩ продължават да отправят неразумни искания. Той заяви, че Техеран се стреми единствено да осигури правата си и е отправил щедри и отговорни предложения към САЩ.