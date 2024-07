Тайфунът "Гаеми" удари: Кораби потънаха край Тайван и Филипините, има нефтен разлив (ВИДЕО)

Тайфунът „Гаеми“ премина през Тайван през нощта на 24 срещу 25 юли и се насочи към Източен Китай и Филипините. Природното бедствие е убило най-малко трима души и е ранило стотици други.

Спасителите в Тайван претърсват водите край южното крайбрежие в търсене на 9 членове на екипажа на потънал товарен кораб, плаващ под флага на Танзания. Плавателният съд Fu Shun се е преобърнал именно заради тайфуна. Според тайвански служители става въпрос за 9 граждани на Мианмар.

A sign post gets blown down as the core of typhoon Gaemi brushed Hualien City

Екипажът на кораб, собственост на тайванската China Steel Corp., заяви, че се е приближил до плавателния съд, но не е успял да го стори в достатъчна степен, за да предприеме спасителни действия, съобщава BBC.

Тайванската брегова охрана заяви, че се предполага, че екипажът носи спасителни жилетки. От администрацията заявиха, че сега не могат да започнат спасителна операция, тъй като метеорологичните условия са тежки.

Отделно от това бреговата охрана на Тайван съобщи, че три други чуждестранни плавателни съда са заседнали по време на тайфуна, но са в безопасност.

Трима души са загинали в Тайван по време на тайфуна. Според официални лица една жена е загинала, когато падащо дърво е ударило скутера ѝ. Мъж е бил смазан от багер, а друга жена е загинала, след като стена е паднала върху колата ѝ.

Повече от 200 души са били ранени, а електрозахранването е било прекъснато в над 290 000 домове, съобщиха от службата за борба с бедствията в Тайпе. Тече евакуация в най-тежко засегнатите райони.

Танкер, превозващ 1,5 милиона литра гориво, се преобърна и потъна край филипинската столица Манила, която също бе връхлетяна от непрестанни дъждове. Това е довело до разлив на нефт и властите твърдят, че ако не бъде овладян, той може да е най-лошият в историята на Филипините.

LOOK: An oil spill was observed after motor tanker Terra Nova capsized and submerged off Bataan waters early Thursday morning, the Philippine Coast Guard said.



MT Terra Nova, heading to Iloilo, was carrying 1.4 million liters of industrial fuel. One crew member is missing. |… pic.twitter.com/XhPjpAjfKB