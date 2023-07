Талибаните искат да забранят вратовръзките: Този символ на кръста трябва да бъде скъсан

Правителственият служител Мохамад Хашим Шахид се оплака в свое изявление по Tolo TV, че все още понякога про време на работните си срещи вижда лекари или инженери с вратовръзки. "Какво е вратовръзката? Това е кръстът. В шериата е заповядано да я скъсаш и премахнеш", каза той.

Талибанските власти не са наложили правила за обличане на мъжете, но откакто управляват страната мъжката част от населението се придържа към шалварите, жилетките и тюрбана. Въпреки това, например, водещите по телевизиите, все още носят вратовръзки. От друга страна за жените важат стриктни правила - хиджабът е задължителен, когато са на обществено място.

The Taliban want to ban neckties in #Afghanistan because they allegedly symbolize the cross, the main symbol of Christianity. pic.twitter.com/q9mQPn3mel