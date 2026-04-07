The Times с извънредна информация за състоянието на Моджтаба Хаменей

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е в безсъзнание и „неспособен да участва във вземането на каквито и да е решения“. Това съобщи The Times, позовавайки се на американско и израелско разузнаване. Според източниците, Хаменей се лекува в иранския град Кум, разположен в центъра на страната, на около 140 километра южно от Техеран. Градът се счита за свещено място и именно там е планирано да бъде погребението на бащата на Моджтаба Хаменей и предишния върховен лидер на Иран, Али Хаменей, който беше убит на 28 февруари 2026 г.
Нараняването
New York Times съобщи, че Моджтаба Хаменей е получил наранявания на крака. Няколко дни по-късно иранското външно министерство потвърди, че Моджтаба Хаменей е ранен, но „се чувства добре“. След избирането си за нов върховен лидер, Моджтаба Хаменей не се е появявал публично.
Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei is reportedly unconscious and undergoing treatment, The Times reports, citing U.S. and Israeli intelligence.
Mojtaba Khamenei is being treated in Qom and is in critical condition, with no ability to participate in any decision-making
