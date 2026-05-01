Традиционен 1 май в Турция: Бой с полицията (ВИДЕО)

Пореден Ден на труда в Турция преминава под знака на боеве с полицията. Синдикати и леви групировки излязоха по улиците на Истанбул на 1 май. Стотици протестиращи скандираха "съпротивата е навсякъде", докато полицията се опитваше да им попречи да стигнат до емблематичния площад "Таксим". Това се случи въпреки изричната официална забрана за демонстрации.

Турската полиция използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат тълпата, което доведе до ожесточени сблъсъци. Според АП около 15 души са били задържани след опит да стигнат до площад "Таксим", където властите отдавна забраняват демонстрациите, позовавайки се на опасения за сигурността.

Въпреки забраната, синдикатите и опозиционните групи продължават да разглеждат площада като символично място и се опитват да се съберат там за знакови свои протести.

⚡️ May Day protests in Istanbul: clashes with police, detentions reported



Labour unions and left-wing groups took to the streets in Istanbul on May 1. Hundreds of protesters chanted “resistance is everywhere” as police tried to prevent them from reaching Taksim Square.



Officers… pic.twitter.com/HIa9ZLYPTc — NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2026

През 1977 година, пак на 1 май, 500 000 души, излезли на мирна демонстрация, стават неуправляваема тълпа и в сблъсъците с полицията загиват между 34 и 41 души. През 2013 година, заради застрояването на парка "Гези" пак стотици хиляди турци излязоха на улицата, направиха палатков лагер на "Таксим" и това се превърна в демонстрация срещу властта на Реджеп Ердоган, която продължи 2 месеца и 3,5 млн. души взеха участие в протестите. На 31 май, 2013 година, палатковият лагер беше разрушен от турската полиция, която използва сълзотворен газ и водни оръдия. А презастрояването беше видяно като символ на корупцията в турския строителен бранш, позволена от държавата.

