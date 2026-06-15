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Ливан: Бежанците да не бързат да се връщат

15 юни 2026, 12:28 часа 326 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ливан: Бежанците да не бързат да се връщат

Бежанците от Южен Ливан, разселени заради 3-месечната война между Израел и "Хизбула", да не избързват и да не се втурват към домовете си днес, въпреки споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на по-широкия конфликт. За това призоваха ливанските власти.

Причината е заявеното от Израел намерение, че няма да изтегли войските си от Южен Ливан, предаде Ройтерс.

Именно Ливан бе засегнат най-тежко от конфликта между САЩ и Иран, като хиляди хора бяха убити, а около 1,2 милиона - разселени, в резултат на израелската офанзива срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула", която откри огън срещу Израел в подкрепа на Техеран на 2 март.

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Рано днес местно време пакистанският премиер Шехбаз Шариф, ключов посредник между Техеран и Вашингтон, обяви за сключеното споразумание и съобщи, че пактът призовава за "незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан".

"На Израел не може да се вярва"

Общинските съвети в Южен Ливан, където израелските сили провъзгласиха и окупираха зона за сигурност, издадоха изявления, призоваващи жителите да отложат завръщането си, съобщи държавната Национална информационна агенция.

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Източник: Getty Images

Една от разселените жени, намерила подслон в квартал Хамра в Бейрут - Мона Мазе, заяви, че няма непосредствени планове да се върне в селото си близо до южния град Тир. "Честно казано, колебаем се, на Израел не може да се вярва", заяви тя.

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Военният министър на еврейската държава Израел Кац, чиято страна не е част от споразумението между САЩ и Иран, заяви, че Израел няма да се оттегли от зоните за сигурност в Южен Ливан, Газа и Сирия и че ще отвърне на удара, ако Иран атакува Израел вследствие на събитията в Ливан, предаде БТА.

Позицията на Кац е, че зоната за сигурност в Южен Ливан ще бъде очистена от местни жители и "цялата терористична инфраструктура, включително къщи в съседните села", имайки предвид "Хизбула".

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Израел Ливан Хизбула война Иран
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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