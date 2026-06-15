Нов Близък изток: Америка величае мира на Тръмп, в Израел се скубят за косите, анализаторите са предпазливи (ВИДЕО)

"Ние протягаме ръка към Иран. Ако те искат да променят отношенията си с нас, ние ще променим нашите отношения с Иран". С тези думи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обеща нова архитектура на сигурност и просперитет в Близкия изток, ако Техеран спази всички условия по сключеното споразумение за мир. То бе обявено по-рано на 15 юни от двете страни и от посредника Пакистан, като трябва да бъде подписано на официална церемония този петък, 19 юни, в Женева.
JD Vance on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
We are extending an open hand to Iran. If they want to change their relationship with us, we will change our relationship with Iran.
That's the offer. pic.twitter.com/rpJLkYYNON
Не са ясни всички точки, но според известната до момента информация Ормузкият проток се отваря отново с началото на сделката, САЩ вдигат морската блокада на иранските пристанища и предлагат на Техеран отмяна на санкции и размразяване на активи в чужбина, ако Ислямската република се съгласи да не обогатява допълнително уран за ядрени оръжия в бъдеще. Говори се и за отпускане на стотици милиарди долари от Щатите и съюзниците им за възстановяване на Иран - нещо, което не беше никак добре прието сред консервативните кръгове в Израел. Израелците не са доволни и от включването на Ливан в сделката за мир - там израелската армия продължава да се сражава срещу подкрепяната от иранците шиитска групировка "Хизбула".
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"Нека обърнем нова страница": Джей Ди Ванс видя по-безопасен Близък изток
"Това е предложението. Казваме на иранците: ако преговаряте добросъвестно и поемете дългосрочен ангажимент да не разработвате ядрени оръжия, тогава ще се погрижим вашата страна да просперира. Виждаме как както иранските хардлайнери, така и политическите лидери казват: „Нашите отношения със САЩ през последните 47 години бяха грешка. Нека обърнем нова страница"", заяви Джей Ди Ванс в телевизионно интервю.
JD Vance on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
We are saying to the Iranians: if you negotiate in good faith and make a long-term commitment not to develop nuclear weapons, then we're going to make sure your country is successful. pic.twitter.com/giaGGiS2TM
JD Vance on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
We are seeing both Iranian hardliners and political leaders saying, “Our relationship with the U.S. over the past 47 years has been a mistake. Let's turn over a new leaf.” pic.twitter.com/o5MeiSEReZ
"Споразумението се основава основно на двуетапен процес на проверка. Ние казваме на иранците: „Заповядайте да получите достъп до икономика, която не е обект на санкции. Заповядайте да бъдете отново приети в световната икономика, но само ако спазвате ангажиментите, които поемате в това споразумение", добави вицепрезидентът на САЩ.
JD Vance on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
The agreement is fundamentally built around a two-step verification process.
We say to the Iranians, “You are welcome to have access to an unsanctioned economy. You’re welcome to be re-invited into the world economy, but only if you honor the commitments that… pic.twitter.com/Kj9sAkYtc0
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Според него цялата коалиция от Персийския залив мразела споразумението на Барак Обама с Иран от 2015 - сделката за облекчаване на иранските санкции в замяна на сътрудничество на Техеран с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и отказ от разработване на ядрено оръжие. Доналд Тръмп изкара САЩ от споразумението по време на първия си мандат.
Сега Ванс защити решението на президента си - според него държавите от Залива смятали, че сделката на Обама дава възможност на Иран "да се държи като проблемна страна". Сега коалицията от Персийския залив харесвала сделката за мир на Тръмп, защото я "възприемат като възможност да изградят и създадат един нов Близък изток", твърди Ванс.
JD Vance on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
The entire Gulf coalition hated Obama's Iran deal because they felt it empowered Iran to be a bad actor.
What is the Gulf coalition saying about President Trump's peace deal? They love it because they see it as an opportunity to build and create a new Middle… pic.twitter.com/5S6s8ekXjn
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По думите му - САЩ разполагат с "всички карти" и не биха отпуснали нищо даром на иранците, ако те не са готови да спазват конкретни ангажименти. "Сега общуваме директно с иранските власти. Имаме добри отношения там. Вече не предаваме съобщения по неформални канали - ние действително разговаряме с тях. Когато разговаряш с тях, разбираш кое е истина, кое е лъжа, към какво се отнасят сериозно и към какво не", каза визепрезидентът на Щатите.
JD Vance on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
We are now speaking directly to the Iranian system. We have some good relationships there.
We are not passing messages through backchannels anymore; we are actually talking to them.
When you talk to them, you figure out what's real, what's fake, what they're… pic.twitter.com/LnmAnGZeJu
Недоволството от сделката в Израел
Той мисли, че в Израел има сили, които доста харесвали споразумението. "Едно от интересните неща в иранските държавни медии е, че понякога има крайни елементи, които всъщност се обръщат към вътрешната аудитория, опитвайки се да „продадат“ споразумението, като в някои случаи, честно казано, го представят погрешно. А после понякога виждаш как определени сили в израелските медии поемат тази тема и я раздухват. Мисля, че когато хората видят това споразумение - надяваме се да публикуваме текста тази седмица - ще осъзнаят, че то ще направи целия регион по-безопасен", категоричен е Ванс.
JD Vance:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
I think there are elements within Israel that, like, the deal quite a bit.
One of the interesting things about the Iranian state media is that sometimes you'll have hardline elements really aiming at a domestic audience trying to sell the deal and in some ways… pic.twitter.com/5A0PBXrHVy
Думите му дойдоха на фона на острите критики към сделката от страна на израелските крайнодесни минстри Безалел Смотрич (на финансите) и Итамар Бен-Гвир (на националната сигурност). Те попитаха как така САЩ подписва сделка зад гърба на страната им, включвайки и Ливан. Смотрич каза, че "Израел ще продължи да използва всички средства, с които разполага, за да свали този кръвожаден режим в Иран", а Бен-Гвир допълни, че "суверенната държава не е подизпълнител на никоя суперсила - тя не е обвързана със споразумения, които я лишават от възможността да защитава своя народ".
Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
Israel will continue to act with every tool at its disposal to bring down this murderous regime in Iran. pic.twitter.com/A4EkZOhLkB
Israeli National Security Minister Ben-Gvir defies the U.S.:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
A sovereign state is not a subcontractor of any superpower. It is not obligated to agreements that shut down its ability to defend its people.
In the face of existential threats, we must not act under external… pic.twitter.com/1cAFtzUOir
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Иран: От петък трябва да можем да продаваме петрол без никакви санкции
Иранският говорител на външното министерство Есмаил Багаеи заяви, че съгласно меморандума за разбирателство американската страна е длъжна да отмени всички санкции - вторични, първични, санкциите на Съвета за сигурност на ООН и съответните резолюции на Управителния съвет на МААЕ спрямо Иран. "От момента на подписването на меморандума в петък Иран трябва да може да продава петрол, нефтохимически продукти и нефтопродукти без никакви пречки", категоричен е Багаеи.
Iran's FM Spox. Esmail Baghaei— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
Under this MOU, the American side is obligated to lift all sanctions — secondary, primary, UN Security Council sanctions, and relevant IAEA Board resolutions.
From the moment the MOU is signed on Friday, Iran must be able to sell oil,… pic.twitter.com/fJ9g3aOLWb
"Ливан и прекратяването на войната в Ливан са неразделна част от споразумението за прекратяване на огъня", добави той.
За обогатения уран на Иран той заяви, че Тръмп иска да „влезе и да го вземе“. "Бих им напомнил: те вече се опитаха да влязат веднъж и видяха резултата. Ако са разумни, няма да повторят това", предупреди говорителят.
Iran's FM Spox. Esmail Baghaei on Iran's enriched uranium:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
Trump wants to 'go in and get it.'
I would remind them: they tried entering once — they saw the result.
If they are wise, they will not repeat it. pic.twitter.com/KI82XlBpoC
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За Ормузкия проток той заяви, че "никога" иранците не са твърдели, че искат да наложат такси за преминаване. "Но за навигационните услуги, опазването на околната среда, евентуално застраховката на корабите и други услуги, предоставяни от Иран и Оман, ще бъдат определени и събирани такси", каза говорителят.
Iran's FM Spox. Esmail Baghaei on tolls for Strait of Hormuz:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
We have never said we seek to impose tolls.
But for navigation services, environmental protection, possibly ship insurance, and other services provided by Iran and Oman — fees will be designed and collected. pic.twitter.com/lVuErUkCfU
"Корабите започват да напускат пролива Ормуз, като много от тях са натоварени с петрол", написа междувременно Доналд Тръмп. "Те се движат по южната „магистрала“, която е напълно безопасна, сигурна и незасегната. Има и други маршрути за пътуване!!!".
Макрон обяви възможна мисия за Ормузкия проток
В това време френският президент Еманюел Макрон разкритикува опитите за събиране на такси за преминаване на кораби през Ормузкия проток. "Ако всеки пролив събира такса — какви ще бъдат последствията? Цените за целия свят ще се повишат. Днес те си играят с думи – наричат ги „услуги“. Това не е в съответствие с международното право. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко, за да няма такса", заяви държавният глава на Франция.
"В рамките на 2–3 дни (самолетоносача) „Шарл дьо Гол“ може да бъде на място. Още утре можем да имаме изтребители там за първите наблюдателни мисии. До утре можем да имаме фрегата", допълни той.
French President Macron on the Strait of Hormuz:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
If every strait charges a toll — what's the consequence? You raise prices for the entire world.
Today they are playing with words — they call them 'services.'
It's not in conformity with international law.
We defend… pic.twitter.com/z9tsmpld1f
French President Macron on the Strait of Hormuz:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
Within 2–3 days, the Charles de Gaulle can be on location.
As early as tomorrow, we can have fighter jets there for first surveillance missions.
We can have a frigate by tomorrow. pic.twitter.com/Oyza7H1bbG
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Руслан Трад: Рано е да говорим за мирно споразумение, това е удар по целите на Израел
Анализатори, които следят изкъсо Близкия изток, не смеят да говорят прибързано и да изоставят предпазливия тон. Военният експерт и журналист Руслан Трад пише във Facebook, че според изтеклите подробности и официалните изявления меморандумът за разбирателство "представлява по същество рамка за удължаване на примирието с 60 дни, която отлага решаването на най-критичните въпроси за второ, всеобхватно споразумение".
"Все още не говорим за мирно споразумение или договор между Вашингтон и Техеран", акцентира той. "Но това споразумение, обявено през нощта между САЩ и Иран, представлява значителен удар по основните стратегически цели на Израел, макар картината да е по-сложна".
Трад припомня, че Израел започна военните си операции срещу Иран с три основни цели - сриването на иранския режим, прекратяването на иранските ядрени и ракетни програми, както и унищожаването на мрежата от прокси организации на Иран (преди всичко "Хизбула" и "Хамас"). "Иранското правителство остава на власт, ракетната му програма е активна, а Техеран ще запази способността си в крайна сметка да възстанови ядрените си възможности", пише той.
"Споразумението не изисква разграждане на инфраструктурата за обогатяване на уран – именно резултатът, който Нетаняху публично обяви, че не подлежи на договаряне. Споразумението също разчита в голяма степен на добрата воля на Иран, а не на строги механизми за проверка, и не съдържа ясно решение за съществуващите запаси на Иран от обогатен уран", посочва Трад.
"Най-острата оценка може би е геополитическата: Израел беше напълно изключен от преговорния процес", смята Руслан Трад. "От гледна точка на САЩ, едно ограничено споразумение осигурява временно отсрочване на ескалацията и предотвратява по-широка регионална война, която би могла да излезе извън контрол. Израел все още разполага с внушителна военна сила за възпиране, рамката на Авраамовите споразумения остава непокътната, а мрежата от прокси сили на Иран е значително отслабена през последните две години на конфликта. Въпросът за израелските стратези сега е дали тези тактически военни постижения могат да бъдат превърнати в трайно стратегическо предимство, или дали възстановен и освободен от санкции Иран постепенно ще ги оспори".
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