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Нов Близък изток: Америка величае мира на Тръмп, в Израел се скубят за косите, анализаторите са предпазливи (ВИДЕО)

15 юни 2026, 17:20 часа 665 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Нов Близък изток: Америка величае мира на Тръмп, в Израел се скубят за косите, анализаторите са предпазливи (ВИДЕО)

"Ние протягаме ръка към Иран. Ако те искат да променят отношенията си с нас, ние ще променим нашите отношения с Иран". С тези думи американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обеща нова архитектура на сигурност и просперитет в Близкия изток, ако Техеран спази всички условия по сключеното споразумение за мир. То бе обявено по-рано на 15 юни от двете страни и от посредника Пакистан, като трябва да бъде подписано на официална церемония този петък, 19 юни, в Женева.

Не са ясни всички точки, но според известната до момента информация Ормузкият проток се отваря отново с началото на сделката, САЩ вдигат морската блокада на иранските пристанища и предлагат на Техеран отмяна на санкции и размразяване на активи в чужбина, ако Ислямската република се съгласи да не обогатява допълнително уран за ядрени оръжия в бъдеще. Говори се и за отпускане на стотици милиарди долари от Щатите и съюзниците им за възстановяване на Иран - нещо, което не беше никак добре прието сред консервативните кръгове в Израел. Израелците не са доволни и от включването на Ливан в сделката за мир - там израелската армия продължава да се сражава срещу подкрепяната от иранците шиитска групировка "Хизбула".

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"Нека обърнем нова страница": Джей Ди Ванс видя по-безопасен Близък изток

"Това е предложението. Казваме на иранците: ако преговаряте добросъвестно и поемете дългосрочен ангажимент да не разработвате ядрени оръжия, тогава ще се погрижим вашата страна да просперира. Виждаме как както иранските хардлайнери, така и политическите лидери казват: „Нашите отношения със САЩ през последните 47 години бяха грешка. Нека обърнем нова страница"", заяви Джей Ди Ванс в телевизионно интервю.

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"Споразумението се основава основно на двуетапен процес на проверка. Ние казваме на иранците: „Заповядайте да получите достъп до икономика, която не е обект на санкции. Заповядайте да бъдете отново приети в световната икономика, но само ако спазвате ангажиментите, които поемате в това споразумение", добави вицепрезидентът на САЩ.

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Според него цялата коалиция от Персийския залив мразела споразумението на Барак Обама с Иран от 2015 - сделката за облекчаване на иранските санкции в замяна на сътрудничество на Техеран с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и отказ от разработване на ядрено оръжие. Доналд Тръмп изкара САЩ от споразумението по време на първия си мандат.

Сега Ванс защити решението на президента си - според него държавите от Залива смятали, че сделката на Обама дава възможност на Иран "да се държи като проблемна страна". Сега коалицията от Персийския залив харесвала сделката за мир на Тръмп, защото я "възприемат като възможност да изградят и създадат един нов Близък изток", твърди Ванс.

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По думите му - САЩ разполагат с "всички карти" и не биха отпуснали нищо даром на иранците, ако те не са готови да спазват конкретни ангажименти. "Сега общуваме директно с иранските власти. Имаме добри отношения там. Вече не предаваме съобщения по неформални канали - ние действително разговаряме с тях. Когато разговаряш с тях, разбираш кое е истина, кое е лъжа, към какво се отнасят сериозно и към какво не", каза визепрезидентът на Щатите.

Недоволството от сделката в Израел

Той мисли, че в Израел има сили, които доста харесвали споразумението. "Едно от интересните неща в иранските държавни медии е, че понякога има крайни елементи, които всъщност се обръщат към вътрешната аудитория, опитвайки се да „продадат“ споразумението, като в някои случаи, честно казано, го представят погрешно. А после понякога виждаш как определени сили в израелските медии поемат тази тема и я раздухват. Мисля, че когато хората видят това споразумение - надяваме се да публикуваме текста тази седмица - ще осъзнаят, че то ще направи целия регион по-безопасен", категоричен е Ванс.

Думите му дойдоха на фона на острите критики към сделката от страна на израелските крайнодесни минстри Безалел Смотрич (на финансите) и Итамар Бен-Гвир (на националната сигурност). Те попитаха как така САЩ подписва сделка зад гърба на страната им, включвайки и Ливан. Смотрич каза, че "Израел ще продължи да използва всички средства, с които разполага, за да свали този кръвожаден режим в Иран", а Бен-Гвир допълни, че "суверенната държава не е подизпълнител на никоя суперсила - тя не е обвързана със споразумения, които я лишават от възможността да защитава своя народ".

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Иран: От петък трябва да можем да продаваме петрол без никакви санкции

Иранският говорител на външното министерство Есмаил Багаеи заяви, че съгласно меморандума за разбирателство американската страна е длъжна да отмени всички санкции - вторични, първични, санкциите на Съвета за сигурност на ООН и съответните резолюции на Управителния съвет на МААЕ спрямо Иран. "От момента на подписването на меморандума в петък Иран трябва да може да продава петрол, нефтохимически продукти и нефтопродукти без никакви пречки", категоричен е Багаеи.

"Ливан и прекратяването на войната в Ливан са неразделна част от споразумението за прекратяване на огъня", добави той.

За обогатения уран на Иран той заяви, че Тръмп иска да „влезе и да го вземе“. "Бих им напомнил: те вече се опитаха да влязат веднъж и видяха резултата. Ако са разумни, няма да повторят това", предупреди говорителят.

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За Ормузкия проток той заяви, че "никога" иранците не са твърдели, че искат да наложат такси за преминаване. "Но за навигационните услуги, опазването на околната среда, евентуално застраховката на корабите и други услуги, предоставяни от Иран и Оман, ще бъдат определени и събирани такси", каза говорителят.

"Корабите започват да напускат пролива Ормуз, като много от тях са натоварени с петрол", написа междувременно Доналд Тръмп. "Те се движат по южната „магистрала“, която е напълно безопасна, сигурна и незасегната. Има и други маршрути за пътуване!!!".

Макрон обяви възможна мисия за Ормузкия проток

В това време френският президент Еманюел Макрон разкритикува опитите за събиране на такси за преминаване на кораби през Ормузкия проток. "Ако всеки пролив събира такса — какви ще бъдат последствията? Цените за целия свят ще се повишат. Днес те си играят с думи – наричат ги „услуги“. Това не е в съответствие с международното право. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко, за да няма такса", заяви държавният глава на Франция.

"В рамките на 2–3 дни (самолетоносача) „Шарл дьо Гол“ може да бъде на място. Още утре можем да имаме изтребители там за първите наблюдателни мисии. До утре можем да имаме фрегата", допълни той.

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Руслан Трад: Рано е да говорим за мирно споразумение, това е удар по целите на Израел

Анализатори, които следят изкъсо Близкия изток, не смеят да говорят прибързано и да изоставят предпазливия тон. Военният експерт и журналист Руслан Трад пише във Facebook, че според изтеклите подробности и официалните изявления меморандумът за разбирателство "представлява по същество рамка за удължаване на примирието с 60 дни, която отлага решаването на най-критичните въпроси за второ, всеобхватно споразумение".

"Все още не говорим за мирно споразумение или договор между Вашингтон и Техеран", акцентира той. "Но това споразумение, обявено през нощта между САЩ и Иран, представлява значителен удар по основните стратегически цели на Израел, макар картината да е по-сложна".

Трад припомня, че Израел започна военните си операции срещу Иран с три основни цели - сриването на иранския режим, прекратяването на иранските ядрени и ракетни програми, както и унищожаването на мрежата от прокси организации на Иран (преди всичко "Хизбула" и "Хамас"). "Иранското правителство остава на власт, ракетната му програма е активна, а Техеран ще запази способността си в крайна сметка да възстанови ядрените си възможности", пише той.

"Споразумението не изисква разграждане на инфраструктурата за обогатяване на уран – именно резултатът, който Нетаняху публично обяви, че не подлежи на договаряне. Споразумението също разчита в голяма степен на добрата воля на Иран, а не на строги механизми за проверка, и не съдържа ясно решение за съществуващите запаси на Иран от обогатен уран", посочва Трад.

"Най-острата оценка може би е геополитическата: Израел беше напълно изключен от преговорния процес", смята Руслан Трад. "От гледна точка на САЩ, едно ограничено споразумение осигурява временно отсрочване на ескалацията и предотвратява по-широка регионална война, която би могла да излезе извън контрол. Израел все още разполага с внушителна военна сила за възпиране, рамката на Авраамовите споразумения остава непокътната, а мрежата от прокси сили на Иран е значително отслабена през последните две години на конфликта. Въпросът за израелските стратези сега е дали тези тактически военни постижения могат да бъдат превърнати в трайно стратегическо предимство, или дали възстановен и освободен от санкции Иран постепенно ще ги оспори".

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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