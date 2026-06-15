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САЩ пускат 300 млрд. долара за Иран: Джей Ди Ванс потвърди, че може да стане (ВИДЕО)

15 юни 2026, 17:33 часа 629 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ пускат 300 млрд. долара за Иран: Джей Ди Ванс потвърди, че може да стане (ВИДЕО)

Може да имат достъп до 300 млрд. долара за възстановяване, отворени сме към това страните от Персийския залив да инвестират във възстановяването на Иран, но само ако Техеран спазва и изпълнява обещанията, които е дал. Това потвърди американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, след директен въпрос на CBS - вярно ли е или не е вярно, че иранците ще имат достъп до 300 млрд. долара за възстановяване? "Биха могли да имат достъп, стига да спазят своята част от задълженията", подчерта Ванс.

Какво се има предвид под "задължения" - по думите на американския вицепрезидент това е спиране на иранската ядрена програма, сложи край на запасите си от обогатен уран и позволи редовни инспекции дали спазва това. Той предупреди, че хардлайнерите в Иран сега ще наблягат не на иранските задължения по споразумението и какво трябва да дадат, а на какво ще получат.

Ванс каза обаче и нещо малко по-различно: "Иран не получава нито стотинка, освен ако не изпълнява задълженията си. А парите, за които говорим, са по същество облекчаване на санкциите. Ние не им даваме американски пари – нито един долар американски средства няма да отиде при Иран. Готови сме да дадем значително облекчаване на санкциите, ако иранците поемат дългосрочните ангажименти, необходими за нормална държава - да се откажат от програмата си за ядрени оръжия и да спрат финансирането на терористични дейности в целия Близък изток". Американският вицепрезидент обяви и, че САЩ "виртуално" подписали споразумението, никакви пари не били отпуснати на Иран сега - официалната церемония по подписването от двете страни трябва да стане на 19 юни.

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"Без сделка с Иран, ако не се предадат беусловно"

Думите бяха на американския президент Доналд Тръмп - и сега Ванс трябваше да обясни защо не стана така. "По същество аргументът на Тръмп беше, че ще използваме военните, за да окажем натиск върху Иран, и ще постигнем нещо добро за американския народ. И сега имаме това", обясни Ванс. И добави, че иранската ядрена програма била "изцяло унищожена" от американските действия - но сега имало сделка, за да не бъде никога възродена:

Препъникамъните - Израел и Ормузкият проток

Крайнодесният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир пак се прояви - с настояване, че споразумението с Иран в частта за Ливан и "Хизбула" не касае Израел и израелската армия трябвало да продължи да изкоренява "Хизбула" от Южен Ливан. В профила си в "Х" Бен-Гвир вече написа, че Израел не е марионетка на САЩ, има собствена воля, уважава Тръмп, но по въпроса с "Хизбула" има свой интерес:

Същевременно френският президент Еманюел Макрон каза очевидното - преди нямаше никакви такси за минаване през Ормузкия проток, сега такива изглежда ще има. Не казват толтакси, казват за услуги - това е игра на думи, а такси се готвят. И какви са последствията - увеличение на цените в цял свят, поясни той:

По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи пак повтори, че Иран нямало да налага толтакси на Ормузкия проток, но е справедливо да има такси за извършвани услуги - например лоцмански, за опазване на околната среда - Още: Нетаняху със знак, че ще провали мира с Иран - заради Ливан

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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