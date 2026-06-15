САЩ пускат 300 млрд. долара за Иран: Джей Ди Ванс потвърди, че може да стане (ВИДЕО)

Може да имат достъп до 300 млрд. долара за възстановяване, отворени сме към това страните от Персийския залив да инвестират във възстановяването на Иран, но само ако Техеран спазва и изпълнява обещанията, които е дал. Това потвърди американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, след директен въпрос на CBS - вярно ли е или не е вярно, че иранците ще имат достъп до 300 млрд. долара за възстановяване? "Биха могли да имат достъп, стига да спазят своята част от задълженията", подчерта Ванс.
Какво се има предвид под "задължения" - по думите на американския вицепрезидент това е спиране на иранската ядрена програма, сложи край на запасите си от обогатен уран и позволи редовни инспекции дали спазва това. Той предупреди, че хардлайнерите в Иран сега ще наблягат не на иранските задължения по споразумението и какво трябва да дадат, а на какво ще получат.
Q: The Iranians are saying they're gonna have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false?— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
JD Vance: That's the sort of things they could have access to, so long as they honor their end of the obligation.pic.twitter.com/M67lOY6QBH
Ванс каза обаче и нещо малко по-различно: "Иран не получава нито стотинка, освен ако не изпълнява задълженията си. А парите, за които говорим, са по същество облекчаване на санкциите. Ние не им даваме американски пари – нито един долар американски средства няма да отиде при Иран. Готови сме да дадем значително облекчаване на санкциите, ако иранците поемат дългосрочните ангажименти, необходими за нормална държава - да се откажат от програмата си за ядрени оръжия и да спрат финансирането на терористични дейности в целия Близък изток". Американският вицепрезидент обяви и, че САЩ "виртуално" подписали споразумението, никакви пари не били отпуснати на Иран сега - официалната церемония по подписването от двете страни трябва да стане на 19 юни.
JD Vance on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
Iran doesn't get a dime of money unless they perform their obligations. And the money that we're talking about is fundamentally sanctions relief.
We're not giving them American money—not a single dollar of American money will go to Iran.
We are willing to… pic.twitter.com/L4rPSdzsMg
JD Vance on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
We already signed the deal digitally yesterday, and no money has been released. That won't change.
This is a performance based thing. pic.twitter.com/jFeLESmpSY
Още: САЩ може да харчат ирански пари за възстановяване на Кувейт и Бахрейн. Шпионски скандал с Уиткоф и Израел
"Без сделка с Иран, ако не се предадат беусловно"
Думите бяха на американския президент Доналд Тръмп - и сега Ванс трябваше да обясни защо не стана така. "По същество аргументът на Тръмп беше, че ще използваме военните, за да окажем натиск върху Иран, и ще постигнем нещо добро за американския народ. И сега имаме това", обясни Ванс. И добави, че иранската ядрена програма била "изцяло унищожена" от американските действия - но сега имало сделка, за да не бъде никога възродена:
Q: Earlier, Trump said there would be "no deal with Iran except unconditional surrender." Why did he reverse course and agree to this deal now?— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
JD Vance: I don't think he reversed course. Fundamentally, Trump's argument was that we're going to use the military to exert pressure… pic.twitter.com/1cYsGzeqRJ
Препъникамъните - Израел и Ормузкият проток
Крайнодесният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир пак се прояви - с настояване, че споразумението с Иран в частта за Ливан и "Хизбула" не касае Израел и израелската армия трябвало да продължи да изкоренява "Хизбула" от Южен Ливан. В профила си в "Х" Бен-Гвир вече написа, че Израел не е марионетка на САЩ, има собствена воля, уважава Тръмп, но по въпроса с "Хизбула" има свой интерес:
Israeli National Security Minister Ben-Gvir demands:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
We must continue destroying the houses in southern Lebanon. We must continue pushing the residents away from southern Lebanon. We must continue eliminating Hezbollah terrorists in Lebanon. pic.twitter.com/DCLGEECIEr
Същевременно френският президент Еманюел Макрон каза очевидното - преди нямаше никакви такси за минаване през Ормузкия проток, сега такива изглежда ще има. Не казват толтакси, казват за услуги - това е игра на думи, а такси се готвят. И какви са последствията - увеличение на цените в цял свят, поясни той:
French President Macron on the Strait of Hormuz:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
If every strait charges a toll — what's the consequence? You raise prices for the entire world.
Today they are playing with words — they call them 'services.'
It's not in conformity with international law.
We defend… pic.twitter.com/z9tsmpld1f
По-рано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи пак повтори, че Иран нямало да налага толтакси на Ормузкия проток, но е справедливо да има такси за извършвани услуги - например лоцмански, за опазване на околната среда - Още: Нетаняху със знак, че ще провали мира с Иран - заради Ливан
Iran's FM Spox. Esmail Baghaei on tolls for Strait of Hormuz:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
We have never said we seek to impose tolls.
But for navigation services, environmental protection, possibly ship insurance, and other services provided by Iran and Oman — fees will be designed and collected. pic.twitter.com/lVuErUkCfU