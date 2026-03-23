Трябва да има промяна на границите на Израел: Израелски министър призова за анексиране на Южен Ливан

Израел трябва да разшири границата си с Ливан до река Литани, дълбоко в южната част на съседната страна. Това каза израелският министър на финансите Бецалел Смотрич, докато израелските войски бомбардират мостове в този район. Коментарите на Смотрич бяха най-ясните досега от страна на висш израелски официален представител относно завземането на ливанска територия във войната, която според Израел е насочена срещу подкрепяната от Иран екстремистка групировка "Хизбула".

Военната кампания в Ливан "трябва да приключи с напълно различна реалност, както с решаване на въпроса с "Хизбула", така и с промяната на границите на Израел", каза Смотрич в предаване по израелско радио.

"Казвам го категорично тук... във всяка стая и във всяка дискусия: новата израелска граница трябва да бъде река Литани", подчерта Смотрич.

Министърът, който е лидер на малка крайнодясна партия в кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху, често прави изказвания, които излизат извън рамките на официалната политика на Израел.

Кабинетът на Нетаняху не е отговорил още на искане за коментар по повод изказването.

