Още на 33 години Тръмп искал да води война с Иран: Разочарован съм, че не ги атакувахме тогава (ВИДЕО)

В разгара на военните действия между САЩ и Израел срещу Иран социалните мрежи припомниха старо телевизионно интервю на Доналд Тръмп от 1980 г., дадено по време на иранската заложническа криза. По онова време Тръмп е 33-годишен млад бизнесмен, а не политик, но вижданията му очевидно не се различават много от сегашните му - в интервюто той критикува администрацията на тогавашния президент Джими Картър, че не използва военна сила в Иран и заявява, че САЩ е трябвало да нахлуят и да освободят заложниците със сила.

"Много съм разочарован, че не го направихме, не влязохме там с войски. Имахме пълното право да го направим. Мисля, че пропуснахме тази възможност", казва младият Тръмп.

Случаят, за който говори Тръмп в интервюто, е от 1979 г., след Ислямската революция, когато ислямистки студенти превземат посолството на САЩ в Техеран. 52-ма американци са държани като заложници повече от година - в продължение на 444 дни.

Още: Иран: Тръмп лъже, никакви преговори не се водят

🚨 Trump wanted war with Iran 46 years ago



An old interview with Donald Trump has resurfaced online, in which he says the U.S. should have used force to free the hostages in Tehran instead of waiting.



“And I’m very disappointed that we didn’t do it, didn’t go in there with… pic.twitter.com/knJP2FjDWG — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026