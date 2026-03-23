23 март 2026, 17:18 часа 321 прочитания 0 коментара
Още на 33 години Тръмп искал да води война с Иран: Разочарован съм, че не ги атакувахме тогава (ВИДЕО)

В разгара на военните действия между САЩ и Израел срещу Иран социалните мрежи припомниха старо телевизионно интервю на Доналд Тръмп от 1980 г., дадено по време на иранската заложническа криза. По онова време Тръмп е 33-годишен млад бизнесмен, а не политик, но вижданията му очевидно не се различават много от сегашните му - в интервюто той критикува администрацията на тогавашния президент Джими Картър, че не използва военна сила в Иран и заявява, че САЩ е трябвало да нахлуят и да освободят заложниците със сила.

"Много съм разочарован, че не го направихме, не влязохме там с войски. Имахме пълното право да го направим. Мисля, че пропуснахме тази възможност", казва младият Тръмп.

Случаят, за който говори Тръмп в интервюто, е от 1979 г., след Ислямската революция, когато ислямистки студенти превземат посолството на САЩ в Техеран. 52-ма американци са държани като заложници повече от година - в продължение на 444 дни.

Елена Страхилова Отговорен редактор
