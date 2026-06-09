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Убит ли е ръководителят на Иранската революционна гвардия, завзел властта в Техеран? (ВИДЕО)

09 юни 2026, 16:05 часа 602 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Убит ли е ръководителят на Иранската революционна гвардия, завзел властта в Техеран? (ВИДЕО)

В ирански опозиционни медии започва да се трупа непотвърдена информация, че ръководителят на Иранската революционна гвардия бригаден генерал Ахмад Вахиди е бил „елиминиран“. За твърдолинейния военен се счита, че е заел ключова позиция в центъра на властта в Техеран по време на войната срещу САЩ и Израел. Вахиди, който оглавява гвардията, се превърна в ключова фигура при формулирането на т.нар. хардлайнерска позиция на Ислямската република в преговорите за евентуално прекратяване на конфликта.

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Смятан е за член на малка клика, поддържаща пряк контакт с върховния лидер аятолах Моджтаба Хаменей, който все още се укрива, след като е бил ранен при израелско-американските удари на 28 февруари.

Ахмад Вахиди убит при удар над Техеран?

Непотвърдени съобщения, разпространяващи се в социалните мрежи и сред опозицията в Иран, твърдят, че Вахиди е бил убит при неотдавнашен израелски въздушен удар над Техеран. Не е ясно за коя атака става дума, но в последните дни - по време на ескалацията на напрежението и взаимния обстрел между Израел и Иран - в иранската столица и други градове избухнаха експлозии, имаше и поне един свален дрон над Техеран: По заръка на Тръмп: Израел реши да спре атаките срещу Иран (ВИДЕО).

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До момента иранските власти не са потвърдили публично смъртта му. Същото важи за израелски и американски официални лица. Независима проверка все още не е налице.

Предишни слухове относно смъртта на Вахиди също са циркулирали в медиите, но по-късно се оказаха необосновани.

Твърденията сега произхождат от няколко профила в социалните медии и от коментатори, които следят продължаващото противопоставяне между Израел и Иран.

Снимка: Getty Images

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Кой е Ахмад Вахиди?

Вахиди отдавна е противоречива фигура в регионалната политика и въпросите на сигурността. Базираният във Вашингтон Институт за изучаване на войната (ISW) твърди, че бригадният генерал и неговият близък кръг в Корпуса на ислямската революционна гвардия доминират в политическото и военното вземане на решения в Иран. Фракцията на Вахиди е „маргинализирала“ гражданските служители и води твърда линия срещу компромиси със Съединените щати, гласят анализите на международни експерти.

В миналото Вахиди е бил свързван с твърда реторика спрямо Израел, включително със заплахи.

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Военни анализатори и регионални наблюдатели твърдят, че ако информацията за смъртта му се потвърди, тя би представлявала сериозен удар за иранските служби за сигурност. Революционната гвардия остава една от най-влиятелните институции в Ислямската република, като контролира военни и разузнавателни операции в целия Близък изток.

Тези съобщения подновиха призивите сред някои произраелски и коментатори против иранския режим за по-голяма европейска подкрепа на водени от САЩ усилия за противодействие на Революционната гвардия. Застъпниците на по-агресивен подход твърдят, че западните - в частност, европейските държави - трябва да увеличат натиска върху Техеран и да координират по-тясно действията си срещу дестабилизиращи ирански дейности в целия регион, пише Gulf News.

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Иран Иранска революционна гвардия война Иран Ахмад Вахиди
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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