По заръка на Тръмп: Израел реши да спре атаките срещу Иран (ВИДЕО)

Израел е прекратил ударите срещу Иран по молба на американския президент Доналд Тръмп, предава местният "Канал 12", позовавайки се на високопоставен израелски представител. Информацията за спирането на атаките е потвърдена и от Reuters. Все пак израелските сили предупредиха, че може да нанесат удари по южните предградия на ливанската столица Бейрут, ако атаките на подкрепяната от Техеран шиитска групировка „Хизбула“ срещу израелски градове продължат.

New reports of Israeli strikes in the Southern Lebanese village of Khirbat al-Dweir are emerging. pic.twitter.com/ijoD3N2GVQ — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Иран: Всякакви нови атаки от Израел ще доведат до по-силен отговор

Съвместното военно командване „Хатам ал-Анбия“ на Иран съобщи на свой ред, че въоръжените сили са прекратили операциите срещу Израел след нанесен „болезнен отговор“. Преди това ударите са били нанесени в подкрепа на ливанския народ след израелските атаки в Южен Ливан и южното бейрутско предградие Дахия, които според Техеран са били подкрепени от Съединените щати.

Началникът на иранската армия Амир Хатами междувременно заяви, че всякакви нови атаки от страна на Израел ще предизвикат по-силен военен отговор. Той обвини страната в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, договорено между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга, преди около два месеца.

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„Отговорността за агресията на ционисткия режим лежи върху Съединените щати и ако врагът повтори враждебните си действия, нашите мерки ще бъдат по-сурови“, заяви Хатами, цитиран от опозиционната телевизия Iran International.

Той добави, че Израел е нарушил примирието въпреки присъствието на посредник в Иран за преговори.

Последните удари

Иран изстреля балистични ракети към Израел в отговор на въздушното нападение на израелските сили по предградие на ливанската столица Бейрут, считано за център на шиитската групировка "Хизбула". В отговор на това на 8 юни в няколко ирански градове се чуха експлозии. През нощта десетки изтребители на израелските въздушни сили нанесоха удари по девет ирански системи за противовъздушна отбрана в западната и централната част на Иран, а тази сутрин - по три фабрики в нефтохимически комплекс в югозападната част на Иран, хвалят се от израелската армия. В отговор Техеран отвърна - обяви, че е поразил подобна инфраструктура в Хайфа.

The Israeli military released aerial footage on Monday showing what it said was a strike on an air defense system in Iran, according to the Israel Defense Forces. pic.twitter.com/lFNkmGtvlH — Iran International English (@IranIntl_En) June 8, 2026

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Последните удари на Израел срещу Иран са ранили 15 души и не са довели до смъртни случаи, заяви в понеделник шефът на иранските служби за спешна помощ. Четиринадесет души са били ранени в Махшахр в югозападната провинция Хузестан, а един човек е пострадал в Техеран, съобщи Джафар Миадфар пред агенция Tasnim. 14 от ранените са били изписани след получаване на медицинска помощ и само един човек остава в болница.

Тръмп и премиерът на Израел Бенямин Нетаняху са разговаряли по телефона днес, като по-рано американският лидер публично призова двете страни да спрат да си нанасят удари.

Ballistic missile interceptor seen launching from Central Israel during the recent wave of missiles launched by Iran. pic.twitter.com/eClq0JUnMe — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Междувременно безпилотен самолет нанесе удар по лагер на иранска кюрдска опозиционна група източно от иракския град Ербил, в Иракски Кюрдистан, съобщиха източници от службите за сигурност пред Reuters. Това изглежда като поредно разширяване на военните действия, свързани с конфликта между Иран и Израел. Засега няма информация за жертви или нанесени щети. В Иракски Кюрдистан няколко ирански кюрдски опозиционни групи поддържат свои бази.

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Иран е отменил всички полети до и от летищата си до второ нареждане, съобщи в понеделник свързаната с Иранската революционна гвардия информационна агенция Tasnim, позовавайки се на авиационните власти.